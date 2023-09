Il mistero dei circoli fatati: scoperte e scoperte recenti

I cerchi fatati, quelle intriganti macchie circolari che si trovano in paesaggi aridi, hanno a lungo sconcertato gli scienziati. Recentemente, i ricercatori hanno fatto un passo avanti significativo scoprendo queste enigmatiche formazioni in 250 nuove località in 15 paesi diversi. I cerchi fatati sono fenomeni naturali insoliti caratterizzati da macchie circolari o anelli privi di vegetazione al centro, spesso circondati da erba rigogliosa o vegetazione alla periferia. La causa esatta dei circoli fatati è stata oggetto di ricerche e dibattiti continui.

In uno studio recente, l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per analizzare le immagini satellitari, identificando 263 siti che somigliano ai cerchi delle fate. Comprendere il loro impatto ecologico e i fattori ambientali che determinano la loro distribuzione è della massima importanza. Precedenti ricerche avevano proposto che i cerchi fatati fossero il risultato della linfa di specie di Euphorbia morte, in particolare di una specie tossica chiamata cespuglio di latte. I terreni sabbiosi della Namibia, noti per la loro limitata capacità di trattenere l'acqua, creano un paesaggio collegato idraulicamente in cui le piante di euforbia lottano per ottenere acqua e sostanze nutritive. Ciò porta al rilascio di linfa idrorepellente alla loro morte, ostacolando la crescita di altre piante e lasciando zone circolari sterili.

L'aspetto accattivante dei cerchi fatati ha ispirato varie interpretazioni culturali, comprese teorie che ne attribuiscono l'origine a fate o esseri soprannaturali. Tuttavia, gli studi scientifici continuano a far luce sulla vera causa di questo fenomeno. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nello svelare il mistero dei circoli fatati, queste affascinanti formazioni naturali continuano ad affascinare gli scienziati e gli appassionati della natura di tutto il mondo.

