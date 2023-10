Conoscenza egiziana del ferro e dei meteoriti

By

Una recente analisi dei geroglifici nell’antica raccolta di rituali conosciuta come Testi delle Piramidi ha rivelato che gli antichi egizi avevano scoperto l’origine extraterrestre del ferro migliaia di anni prima degli scienziati europei. L’iscrizione “Unis afferra il cielo e ne spacca il ferro”, trovata in una piramide di 4,400 anni, fornisce la prova di questa prima comprensione.

A differenza dei babilonesi e dei greci, gli antichi egizi non utilizzavano modelli matematici per prevedere i fenomeni astronomici. Invece, la loro conoscenza del ferro meteoritico era incorporata in metafore e rituali. Questa conoscenza, insieme ai miti, alle lingue, ai sistemi di scrittura e ai rituali ad essa associati, andò perduta con il mondo antico e fu riproposta solo timidamente alla fine del XVIII secolo.

In Egitto sono stati trovati oggetti in ferro anteriori all'età del ferro, come le piccole perle provenienti da una sepoltura a Gerzeh, un villaggio di 5,300 anni nel nord dell'Egitto. Altri oggetti in ferro includono un amuleto trovato nella tomba della regina Aashyet di 4,000 anni fa a Deir el-Bahari e la lama di un pugnale nella tomba del re Tutankhamon.

È interessante notare che i meteoriti contengono grandi quantità di ferro e gli antichi egizi sapevano che il ferro poteva provenire da questi corpi celesti. Questa comprensione è significativa in quanto mette in discussione l’idea che l’età del ferro sia iniziata solo circa 3,300 anni fa con l’invenzione delle tecniche di fusione da parte degli Ittiti in Anatolia.

Come egittologo, ho approfondito gli antichi simboli e geroglifici per scoprire la conoscenza e le credenze degli antichi popoli del Nilo. Attraverso questo lavoro ho acquisito un apprezzamento più profondo per le conquiste scientifiche degli antichi egizi.

