Alla scoperta dell'antica tecnologia del legno: una nuova prospettiva sull'ingegno umano

Gli archeologi dell’Università di Liverpool hanno scoperto prove rivoluzionarie che mettono in discussione la percezione dei nostri antichi antenati come esseri primitivi. Guidato da Larry Barham, il team ha fatto una scoperta straordinaria nel sito delle cascate Kalambo in Zambia. Gli scavi hanno rivelato una struttura in legno, insieme a vari strumenti, risalenti a ben 476,000 anni fa.

I risultati forniscono prove concrete del primo utilizzo conosciuto della tecnologia del legno, sottolineando le sofisticate capacità dei primi ominidi. La struttura, realizzata con precisione e abilità, evidenzia la loro capacità di procurarsi, modellare e utilizzare il legno come materiale versatile. Sebbene la specie esatta responsabile rimanga incerta, l’Homo heidelbergensis o una specie simile come l’Homo naledi sono potenziali candidati.

Questi risultati hanno implicazioni di vasta portata per la nostra comprensione della sostenibilità nella prima età della pietra, gettando nuova luce sull’intraprendenza dei nostri antichi antenati. Il legno, che è scarsamente preservato e sopravvive solo in condizioni estremamente secche o umide, sfida la preferenza prevalente verso gli strumenti di pietra durante questo periodo.

L’uso intenzionale del legno come tecnologia porta in primo piano le domande sul progresso umano e sul nostro rapporto con l’ambiente. Tradizionalmente, i primi ominidi erano considerati meno avanzati, con la tecnologia e la cultura che si evolvevano nel tempo. Tuttavia, la scoperta delle cascate Kalambo mette in discussione questa prospettiva lineare, mettendo in mostra il design, la tecnologia e la creatività evidenti nella costruzione.

Il legno, sotto molti aspetti, supera i moderni materiali da costruzione grazie alla sua sostenibilità e al basso impatto ambientale. Abbracciando le “tecnologie arretrate”, possiamo contribuire a un futuro più verde. Sebbene esistano rischi associati al legno, come incendio e decomposizione, l’appropriazione di questo materiale in situazioni adeguate è in linea con un processo decisionale responsabile per il pianeta.

Queste prove rivoluzionarie non solo ridefiniscono la nostra comprensione della prima età della pietra, ma ci spingono anche a riconsiderare la nostra percezione dei nostri antichi parenti. Non erano selvaggi che maneggiavano strumenti rudimentali, ma piuttosto innovatori e custodi dell’ambiente circostante.

