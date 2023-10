La caccia alle balene nel 20° secolo ha causato un calo del 99% nella popolazione di balenottere comuni del Pacifico settentrionale orientale

Un nuovo studio genomico condotto dai biologi dell’UCLA ha rivelato che le attività di caccia alle balene nel 20° secolo hanno portato alla distruzione del 99% della popolazione riproduttiva delle balenottere comuni del Pacifico settentrionale orientale. Si tratta del 29% in più rispetto alle stime precedenti. Tuttavia, c’è un barlume di speranza poiché lo studio ha anche scoperto che, nonostante questo drastico declino, la diversità genetica tra le balenottere comuni rimanenti è ancora sufficiente per consentire la ripresa della popolazione senza il rischio di consanguineità.

Pubblicato su Nature Communications, questo studio si distingue per l’utilizzo delle informazioni sull’intero genoma per valutare le dimensioni e la diversità genetica dell’attuale popolazione di balenottere comuni. Studi precedenti si erano basati su registrazioni di caccia alle balene o sul DNA mitocondriale, che offre informazioni genetiche limitate poiché è ereditato solo dalla madre.

L’avvento della caccia alle balene industriale nel 20° secolo ha portato alla decimazione di molte specie di balene in tutto il mondo. Tuttavia, le balenottere comuni erano state in gran parte risparmiate fino a questo periodo. Entro la metà del XX secolo, quasi un milione di balenottere comuni furono uccise in tutto il mondo, di cui circa 20 nel Pacifico settentrionale orientale. La conoscenza precedente della gravità del declino era limitata a causa della mancanza di informazioni sulla dimensione iniziale della popolazione.

Per colmare questa lacuna nella conoscenza, i ricercatori di questo studio hanno estratto il DNA da campioni di tessuto prelevati da entrambe le balenottere selvatiche nel Pacifico settentrionale orientale e nel Golfo della California. Quest'ultima popolazione è stata utilizzata come gruppo di controllo poiché non era stata colpita dalla caccia alle balene. In totale, sono state analizzate 50 balene. Le analisi del genoma hanno rivelato che la popolazione del Golfo della California si è separata dalla popolazione del Pacifico settentrionale orientale circa 16,000 anni fa. La popolazione del Pacifico settentrionale orientale ha registrato un costante declino tra 26 e 52 anni fa, in coincidenza con il picco delle attività di caccia alle balene. La popolazione era scesa a soli 305 individui durante questo periodo.

Lo studio sottolinea l’importanza di comprendere la diversità genetica e la salute della popolazione di balenottere comuni nel Pacifico settentrionale orientale. Ciò non solo è vitale per il recupero di questa specifica popolazione, ma influenza anche la sopravvivenza delle balenottere comuni geneticamente distinte nel Golfo della California.

In conclusione, lo studio fa luce sul grave impatto della caccia alle balene sulla popolazione delle balenottere comuni nel Pacifico settentrionale orientale. Tuttavia, la presenza di diversità genetica tra la popolazione rimanente offre speranza per una ripresa con l’aiuto di efficaci misure di conservazione.

Fonte:

– Comunicazioni sulla natura (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40052-z