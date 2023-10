Un nuovo studio rivela l'impatto genetico della caccia alle balene a fini commerciali sulla discendenza materna delle balene

By

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Oregon State University ha fatto luce sull’impatto genetico della caccia alle balene commerciale sulle popolazioni di balene sopravvissute oggi. Nello specifico, lo studio si è concentrato sulla perdita di diversità genetica nella linea materna delle balene blu e delle megattere.

Per condurre la ricerca, il team ha confrontato campioni di DNA di ossa di balena trovate vicino a stazioni baleniere abbandonate con le balene attuali. La maggior parte di queste ossa sono state scoperte su un'isola chiamata Georgia del Sud, nell'Oceano Atlantico meridionale. A causa della prevalenza della caccia alle balene commerciale nella regione e delle temperature fredde che hanno contribuito a preservare i campioni, un numero significativo di ossa era disponibile per l’analisi.

I risultati dello studio hanno rivelato prove evidenti della perdita dei lignaggi del DNA materno tra le balene blu e le megattere. L'autrice principale dello studio, Angela Sremba, ha spiegato che i lignaggi materni sono associati alle memorie culturali di un animale, come i luoghi di alimentazione e di riproduzione, che vengono tramandati di generazione in generazione. Pertanto, la perdita di un lignaggio materno significa anche la perdita di questa preziosa conoscenza. Di conseguenza, le popolazioni locali di balene sono in gran parte scomparse dalla Georgia del Sud.

Tuttavia, da quando è cessata la caccia commerciale, le balene hanno cominciato a ritornare sull’isola. Sebbene il loro numero sia ancora relativamente piccolo, c’è la sensazione che stiano riscoprendo questo habitat. Lo studio suggerisce che questo fenomeno offre l’opportunità di documentare il naturale ripristino di precedenti zone di alimentazione, simile a quanto osservato per la balena franca australe intorno alla Nuova Zelanda.

Nonostante il ritorno delle balene, gli effetti della caccia commerciale potrebbero continuare a farsi sentire negli anni a venire. Alcune specie di balene possono vivere fino a 100 anni, il che significa che alcune delle balene che vivono oggi potrebbero aver vissuto l’era della caccia alle balene. Quando questi individui muoiono, ciò potrebbe comportare un’ulteriore perdita di lignaggi materni.

I ricercatori sottolineano l’importanza del monitoraggio continuo di queste popolazioni per valutare il loro recupero e determinare se sono resti delle popolazioni della Georgia del Sud precedenti alla caccia alle balene o rappresentativi di una riscoperta e ricolonizzazione del loro habitat alimentare.

In conclusione, questo studio fornisce preziose informazioni sull’impatto genetico della caccia alle balene a fini commerciali sulle popolazioni di balene. Sottolinea l’importanza di comprendere il passato per misurare eventuali cambiamenti nel futuro e sottolinea la necessità di ricostruire la storia di queste popolazioni di balene per comprendere appieno l’entità delle perdite causate dalle attività di caccia alle balene.

