L'affascinante comportamento delle megattere e delle alghe marine

È stato osservato che le megattere adottano un comportamento unico che coinvolge le alghe. Mentre in precedenza si credeva che le balene giocassero con le alghe per divertimento, ora gli esperti ritengono che potrebbero anche ricercare le proprietà antibatteriche della pianta. Il dottor Olaf Meynecke della Griffith University ha documentato questo comportamento in un articolo pubblicato sul Journal of Marine Science and Engineering.

In una ricerca precedente, il dottor Meynecke ha descritto come le balene rotolano su substrati sabbiosi per eliminare cellule morte della pelle e parassiti. Il nuovo articolo si concentra su un altro comportamento mostrato dai misticeti, comprese le megattere, noto come “kelping”. Questo comportamento prevede che le balene si divertano e si rotolino con ciuffi di alghe e alghe sulla superficie dell'acqua.

Il dottor Meynecke e il suo team hanno analizzato tre casi di comportamento delle alghe sulla costa orientale dell'Australia, oltre ad altre 100 interazioni documentate tra alghe in tutto il mondo. Hanno scoperto che questo comportamento era simile tra le varie popolazioni di balene, indipendentemente dalla loro posizione.

L'uso di oggetti da parte delle balene, compresi i misticeti, è stato precedentemente segnalato ed è considerato un comportamento complesso. Tuttavia, l'uso di oggetti da parte dei misticeti, e in particolare l'uso di alghe, è osservato meno comunemente. Il dottor Meynecke suggerisce che questo comportamento può apportare ulteriori benefici come la rimozione degli ectoparassiti e il trattamento della pelle utilizzando le proprietà antibatteriche delle alghe brune.

Comprendere questo comportamento tra le diverse popolazioni di balene è fondamentale per ottenere informazioni dettagliate sulle loro preferenze di habitat e imparare di più sui loro comportamenti complessi. Le balene sono note per la loro natura giocosa, spesso impegnate in attività come sfondamento, schiaffi della coda, spionaggio, lobtailing e rotolamento di tronchi. Interagiscono anche giocosamente con altre specie marine, come i delfini.

Sebbene le ragioni precise di questi comportamenti non siano sempre chiare, essi forniscono una finestra sulla vita sociale e cognitiva di questi maestosi mammiferi marini. Lo studio di questi comportamenti contribuisce alla nostra conoscenza delle balene e del loro complesso rapporto con l’ambiente.

Fonte:

– Dott. Olaf Meynecke, Università Griffith

– Giornale di scienze e ingegneria marina