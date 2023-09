L'operatore della rete californiana si prepara al declino della produzione solare durante l'eclissi solare

Il California Independent System Operator (CAISO) prevede una significativa riduzione della produzione rinnovabile durante l’eclissi solare anulare del 14 ottobre. Poiché la produzione di energia solare rappresenta la maggior parte della fornitura durante il picco di mezzogiorno, si prevede che l’eclissi avrà un impatto sulla stabilità della rete.

Le energie rinnovabili costituiscono circa il 70% della fornitura durante il picco di mezzogiorno, con l’energia solare che contribuisce per oltre l’80% della produzione rinnovabile. Il team di previsione a breve termine del CAISO prevede un calo di 9.374 GW nella produzione di energie rinnovabili su scala di rete durante l'eclissi, mentre il carico lordo aumenterà di 2.374 GW.

L’eclissi influenzerà le regioni del mercato degli squilibri energetici occidentali (WEIM), con tempi e dimensioni di impatto variabili. L’area della California Balancing Authority, ad esempio, subirà un oscuramento solare che varia dal 68% all’89%, a seconda della posizione. I fornitori di gas interstatali e intrastatali, nonché le risorse idroelettriche e di batterie, saranno mobilitati per assistere con le grandi rampe di generazione.

CAISO collaborerà con il coordinatore dell'affidabilità occidentale, le società di distribuzione dei servizi pubblici e le entità WEIM per garantire operazioni di mercato stabili e operazioni di sistema affidabili il giorno dell'eclissi.

L’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) farà affidamento sulla propria flotta di gas per compensare la riduzione della produzione solare durante l’eclissi. Altre regioni, come il Pacifico nord-occidentale, prevedono fluttuazioni nella produzione e nei carichi, ma non si aspettano alcun impatto sull’affidabilità.

Dal 2017, la capacità solare negli Stati Uniti è cresciuta in modo significativo, rendendo l’eclissi di quest’anno più incisiva. La capacità solare su scala di rete e su tetto di CAISO è aumentata rispettivamente di 6.5 GW e 8.55 GW, mentre la capacità solare su scala di rete e su tetto di WEIM è cresciuta rispettivamente di 9.414 GW e 5.720 GW.

Il CAISO sta valutando gli effetti dell’eclissi solare del 2023 con un ambito più ampio, poiché ora offre servizi di coordinamento dell’affidabilità a diverse aree di bilanciamento nell’Interconnessione Occidentale. Con la maggiore interconnessione della rete occidentale, le entità possono utilizzare queste connessioni e relazioni per mantenere operazioni affidabili e ottimizzare le risorse durante l’eclissi.

La California guida gli Stati Uniti per capacità solare, con 17.934 GW installati entro la fine del secondo trimestre. CAISO gestisce il flusso di energia elettrica per circa l'2% della California e una piccola porzione del Nevada.

