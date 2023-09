La nuova corsa verso la Luna: stabilire un'economia lunare

Il rinnovato interesse per la Luna non è più guidato dalle rivalità della Guerra Fredda, ma piuttosto dal desiderio di stabilire una presenza a lungo termine sulla sua superficie. Paesi ed entità private stanno ora cercando di rivendicare le risorse lunari e di attingere ai crescenti interessi commerciali nello spazio. Ciò segna il passaggio da una corsa tra nazioni per piantare bandiere sulla Luna a una maratona verso lo sviluppo di un’economia lunare.

India, Russia, Giappone ed Emirati Arabi Uniti sono tra i paesi che pianificano missioni lunari nel prossimo futuro. Queste missioni mirano a esplorare la Luna, studiare le sue risorse e potenzialmente aprire la strada alla creazione di insediamenti umani. Anche la società Intuitive Machines con sede a Houston sta pianificando una missione commerciale sulla Luna con un veicolo spaziale.

La Cina, in particolare, sta portando avanti in modo aggressivo il suo programma lunare. È diventato il terzo paese a sbarcare sulla Luna nel 2013 e da allora ha fatto passi da gigante, tra cui lo sbarco sul lato nascosto della Luna e il ritorno di campioni lunari sulla Terra. La Cina ha in programma di far sbarcare gli astronauti sulla Luna entro il 2030 e di costruire una base permanente. Sta inoltre collaborando con la Russia al progetto della base lunare della Stazione internazionale di ricerca lunare.

Sebbene la Cina possa essere più avanzata di altri paesi in termini di programma spaziale, gli Stati Uniti detengono ancora un vantaggio significativo. Tuttavia, l’industria spaziale statunitense si trova ad affrontare delle sfide. I dati del Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti rivelano che la quota del settore spaziale nell’economia statunitense si sta riducendo. Nonostante la maggiore attenzione e il coinvolgimento delle aziende private, la crescita dell’industria spaziale è più lenta rispetto ad altri settori economici.

Mentre si svolge la nuova corsa verso la Luna, resta da vedere se la Cina, con il suo ambizioso programma lunare e le crescenti capacità, potrà sfidare il dominio degli Stati Uniti nello spazio. Il budget proposto dal governo degli Stati Uniti per la NASA nel 2024 riflette una riduzione dei fondi, sollevando interrogativi sull’impegno del Paese nell’esplorazione spaziale.

Nel complesso, la corsa alla Luna si è evoluta oltre l’orgoglio e le rivalità nazionali. Ora ruota attorno alla creazione di un’economia lunare e allo sfruttamento delle risorse e delle opportunità commerciali offerte dalla Luna. Il risultato di questa corsa ha il potenziale per trasformare la nostra comprensione dello spazio e aprire la strada a nuove frontiere nell’esplorazione.

