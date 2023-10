Il razzo per la missione lunare con equipaggio della NASA deve affrontare problemi di saldatura

L'imminente missione lunare con equipaggio della NASA, Artemis 2, sta affrontando un problema di produzione con lo stadio principale del razzo Space Launch System (SLS). Lo stadio principale, attualmente in fase di assemblaggio presso il Marshall Space Flight Center della NASA in Alabama, ha riscontrato "problemi di saldatura" durante il processo di produzione. Tuttavia, non sono previsti ritardi nel programma di lancio di Artemis 2 a causa di questo problema.

Il problema della saldatura sulla cupola di poppa del serbatoio di ossigeno liquido SLS persiste da diversi mesi. I funzionari della NASA non hanno fornito dettagli specifici sulla natura del problema, ma rimangono ottimisti sul fatto che la fase principale sarà completata nei tempi previsti. All’inizio dell’anno, problemi legati alla catena di approvvigionamento avevano causato alcuni ritardi nel processo di produzione.

Nonostante i problemi di saldatura, si stanno facendo progressi su altri aspetti della missione. Tutti e quattro i motori RS-25 dello stadio principale sono stati montati con successo e sono in corso i lavori per fissare i motori allo stadio e integrare la propulsione e i sistemi elettrici. La squadra di assemblaggio, composta da membri della Boeing e dell'Aerojet Rocketdyne, è anche in attesa del completamento del serbatoio di ossigeno liquido, che è l'ultima struttura principale ancora da assemblare per Artemis 2.

Oltre alla fase centrale, sono in corso i lavori sui razzi a propellente solido, sulla navicella spaziale Orion che trasporterà gli astronauti e sull'addestramento degli astronauti e delle squadre di terra. Anche se Artemis 2 sarà la seconda missione del programma Artemis, dopo la riuscita missione senza equipaggio Artemis 1, la NASA ha espresso preoccupazione sul fatto che il sistema di atterraggio Starship di SpaceX potrebbe non essere pronto in tempo per la prevista missione Artemis 3, che mira a far atterrare esseri umani sulla Terra. luna nel 2025 o 2026.

Fonte:

– Rapporto sul volo spaziale della NASA

– Aggiornamento del blog della NASA sullo stadio principale di Artemis 2