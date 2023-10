Autunno asteroide: esplorare i segreti del sistema solare

By

Un oggetto insolito proveniente dallo spazio è recentemente arrivato sulla Terra, atterrando su un campo di test militare statunitense. Questa capsula a forma di disco, bruciata dal suo viaggio attraverso l'atmosfera, è stata trasportata con cura in una stanza pulita per evitare la contaminazione. Ora è stato rivelato che la capsula contiene un campione dell'asteroide Bennu, una reliquia degli albori del nostro sistema solare. Questo evento fa parte di un trio di missioni definite “asteroidi autunnali” dal capo della scienza planetaria della NASA, Lori Glaze.

Gli asteroidi, spesso associati a scenari apocalittici, sono in realtà i resti della formazione del sistema solare. Questi corpi rocciosi sono detriti rimanenti che non hanno mai raggiunto lo status di pianeta completo. La prima missione della NASA, OSIRIS-REx, è stata lanciata nel 2016 con l'obiettivo di raccogliere un campione di asteroide e riportarlo sulla Terra. La missione cerca di studiare questi campioni incontaminati per comprendere meglio la formazione del sistema solare.

La navicella spaziale ha raccolto con successo quasi 9 once di rocce, polvere e detriti dal cratere di Bennu. La chimica del campione fornirà preziose informazioni sull'evoluzione dei composti necessari alla vita. La maggior parte del carico utile sarà preservata affinché i futuri scienziati possano studiare con tecnologie più avanzate.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, ora denominata OSIRIS-APEX, è già in viaggio verso il suo prossimo incarico: l'asteroide Apophis. Sebbene sia stata esclusa la possibilità di una collisione con la Terra, Apophis si avvicinerà comunque al nostro pianeta più di qualsiasi altro oggetto delle sue dimensioni nella storia documentata. Gli scienziati intendono prelevare un campione da questo asteroide pietroso per comprendere meglio le potenziali minacce e come difendersi da esse.

Un'altra missione, che sarà lanciata dal Kennedy Space Center, viaggerà verso l'asteroide 16 Psyche. Si ritiene che questo asteroide metallico, che orbita tra Marte e Giove, sia costituito dagli stessi metalli che formano i nuclei dei pianeti rocciosi. Studiando Psiche, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sul nucleo della Terra e sui nuclei di altri pianeti.

Queste missioni rappresentano un momento emozionante per esplorare i segreti del nostro sistema solare. I campioni raccolti e i dati raccolti da questi asteroidi contribuiranno alla nostra comprensione della formazione dei pianeti e dei potenziali pericoli che gli asteroidi possono rappresentare per la Terra.

