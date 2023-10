Affascinante pianta parassita riduce il genoma per ottimizzare la strategia di sopravvivenza

Una pianta parassita unica conosciuta come Balanophoraceae ha adottato una strategia di sopravvivenza ottimizzata potando quasi un terzo del suo genoma. Simile a un fungo carnoso e rosa, questa specie si annida in grappoli attorno alle basi degli alberi e trae nutrienti dal suo albero ospite attraverso una relazione parassitaria. A differenza di altre piante parassite che estendono escrescenze note come haustoria nei loro ospiti, Balanophora mescola la sua carne con il sistema vascolare dell'albero utilizzando un organo simile a un tubero. Questo organo è una struttura chimerica in cui si combina il materiale genetico della pianta e del parassita.

La riduzione del genoma osservata in Balanophora è estrema per un parassita, somigliando molto a un altro genere di piante parassite chiamato Sapria. Ciò dimostra un'evoluzione convergente, in cui diversi organismi sviluppano indipendentemente tratti simili. La perdita di geni non necessari coinvolti nella fotosintesi è un evento comune nei parassiti delle piante come Balanophora e Sapria, che sono diventati fortemente dipendenti dai loro ospiti e hanno perso la capacità di fotosintetizzare.

È interessante notare che entrambe le piante hanno perso i geni coinvolti nella sintesi dell'acido abscissico, un ormone utilizzato dalle piante per la segnalazione e le risposte allo stress. Tuttavia, Balanophora può ancora usarlo per la segnalazione, suggerendo che una certa perdita di geni nei parassiti è un adattamento per non danneggiare l'ospite. Lo studio delle piante parassite e delle loro alterazioni genomiche fornisce preziose informazioni sull'evoluzione e sui meccanismi alla base della dipendenza e della manipolazione delle piante ospiti.

Questa ricerca migliora la nostra comprensione delle complesse interazioni tra le piante parassite e i loro ospiti e fornisce una base per lo studio delle relazioni parassita-ospite e della comunicazione tra le piante. Inoltre, fa luce sulla notevole adattabilità e strategie di sopravvivenza degli organismi parassiti.

Fonte:

– Piante naturali: “L’estrema perdita di geni nella pianta parassita obbligata Balanophora rivela intuizioni sull’evoluzione dell’oloparassitismo” di Xiaoli Chen, Huan Liu, et al.