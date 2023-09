Gli scienziati stabiliscono che il 31% dell'Universo è costituito da materia

By

Gli scienziati hanno fatto passi da gigante nel determinare la quantità di materia presente nell’universo. Un team internazionale di ricercatori ha scoperto che la materia costituisce il 31% della quantità totale di materia ed energia nell’universo, mentre il resto è costituito da energia oscura.

I cosmologi sono da tempo incuriositi dalla questione di quanta materia esiste nell’universo. Secondo i ricercatori, solo il 20% circa della materia totale è costituita da materia normale o “barionica”, che comprende stelle, galassie, atomi e vita. Il restante 80% è costituito da materia oscura, la cui natura è ancora in gran parte sconosciuta.

Per determinare la quantità totale di materia nell’universo, il team ha utilizzato una tecnica ben consolidata. Hanno confrontato il numero e la massa osservati degli ammassi di galassie con le previsioni ricavate dalle simulazioni numeriche. Il numero di ammassi osservati attualmente dipende dalla quantità totale di materia presente nell'universo.

Misurare accuratamente la massa degli ammassi di galassie è impegnativo perché la maggior parte della materia è oscura e non può essere osservata direttamente con i telescopi. Per superare questa difficoltà, il team ha utilizzato un tracciante indiretto della massa dell’ammasso. Hanno scoperto che gli ammassi più massicci contengono più galassie. Misurando il numero di galassie in ciascun ammasso, il team ha stimato la massa totale degli ammassi.

Le misurazioni effettuate dal team utilizzando questo metodo erano in ottimo accordo con le misurazioni precedenti ottenute utilizzando osservazioni del fondo cosmico a microonde. Questi risultati confermano che la misurazione del numero di ammassi di galassie è una tecnica potente per determinare i parametri cosmologici.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato la spettroscopia, una tecnica che separa la radiazione in diversi colori, per determinare con precisione la distanza di ciascun ammasso e identificare i veri membri delle galassie. Ciò ha consentito misurazioni più accurate rispetto a studi precedenti che si basavano su tecniche di imaging meno accurate.

Questa svolta nella comprensione della quantità di materia nell’universo ha implicazioni significative per la cosmologia. Fornisce preziose informazioni sulla struttura fondamentale e sulla composizione dell'universo. Le scoperte del team aprono anche nuove possibilità per future indagini sulle galassie e per l'esplorazione della materia oscura.

