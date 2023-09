La mancanza di scienziati britannici neri: affrontare il razzismo istituzionale nella scienza

Ufficialmente, nel Regno Unito non ci sono professori neri di chimica o fisica, il che porta molti scienziati a sostenere che la scienza britannica è istituzionalmente razzista. La Royal Society, la più antica accademia scientifica del mondo, mira a cambiare la situazione con un nuovo schema di finanziamento progettato per supportare gli studenti di dottorato neri nel perseguire una carriera nella ricerca accademica e infine diventare professori. Il programma fornirà fino a £ 690,000 in finanziamenti a cinque borsisti ogni anno.

Il dottor Mark Richards, ricercatore di fisica e docente presso l'Imperial College di Londra, e il professor Robert Mokaya, esperto di chimica dei materiali presso l'Università di Nottingham, hanno fatto luce su questo problema. Sebbene Mokaya sia professore di chimica dal 2008, secondo le statistiche raccolte dall'Agenzia statistica dell'istruzione superiore (HESA) ufficialmente non esiste. HESA arrotonda i numeri ai cinque più vicini, quindi Mokaya viene arrotondato per difetto a zero. Anche se ammette che potrebbero esserci altri professori di chimica neri nel Regno Unito, non ha ancora avuto la possibilità di incontrarli. Sia Mokaya che Richards confermano che non ci sono nemmeno professori di fisica neri.

Nel campo della chimica i professori sono complessivamente 520, mentre in quella della fisica ce ne sono 825. La situazione è leggermente migliore nelle bioscienze, con cinque professori neri su 1,345, e in ingegneria, che conta circa 20 professori neri su 1,730. Nel complesso, tra tutte le scienze, ci sono solo 70 professori neri, che rappresentano appena lo 0.6% del totale. Solo 10 di questi professori sono donne. Al contrario, secondo l’ultimo censimento, i neri costituiscono il 4.2% della popolazione in Inghilterra e Galles.

Ci sono vari fattori che contribuiscono alla sottorappresentanza degli scienziati neri. Richards ritiene che la mancanza di consapevolezza delle opportunità disponibili e l’assenza di sostegno costituiscano i principali ostacoli per i gruppi emarginati. Senza reti e supporto, diventa scoraggiante per le persone di talento. Le statistiche dimostrano chiaramente che la percentuale di neri nella scienza diminuisce in ogni fase della scala accademica, dal GCSE alla cattedra.

Richards, il cui interesse per la scienza può essere fatto risalire alla sua infanzia, sottolinea l'importanza della curiosità e del sostegno nel promuovere le aspirazioni scientifiche. Cresciuto in una famiglia con un solo genitore, ricorda come la sua mente curiosa lo portò a esplorare il funzionamento interno di una presa di corrente da bambino. Nonostante inizialmente fosse stato etichettato come un “bambino cattivo”, Richards spiega che la sua curiosità e il desiderio di capire come funzionano le cose hanno alimentato la sua passione per la scienza.

La mancanza di rappresentanza nera nella scienza è una questione complessa che richiede un approccio articolato per smantellare il razzismo istituzionale e promuovere l’inclusività. Il programma di finanziamento della Royal Society è solo un passo per affrontare questa disparità e garantire che gli scienziati neri nel Regno Unito ricevano il riconoscimento e le opportunità che meritano.

