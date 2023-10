La visione grandangolare di Webb della Nebulosa di Orione pubblicata su ESASky

By

Nuove immagini della Nebulosa di Orione scattate dal telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA sono state aggiunte alla piattaforma ESASky dell'ESA. ESASky fornisce un'interfaccia user-friendly per visualizzare e scaricare dati astronomici. La Nebulosa di Orione, conosciuta anche come Messier 42, è una delle nebulose più luminose del cielo notturno e si trova a sud della cintura di Orione. Al suo centro c'è l'ammasso del Trapezio, che consiste di giovani stelle che emettono intense radiazioni ultraviolette, illuminando il gas e la polvere circostanti.

La Nebulosa di Orione è una risorsa preziosa per gli astronomi che studiano la formazione e l'evoluzione iniziale delle stelle. Contiene una vasta gamma di fenomeni e oggetti, inclusi deflussi e dischi di formazione planetaria attorno a giovani stelle, protostelle incorporate, nane brune, oggetti di massa planetaria fluttuanti e regioni di fotodissociazione. Le regioni di fotodissociazione sono regioni in cui il gas è influenzato dalla radiazione delle stelle massicce, con conseguente riscaldamento, modellatura e cambiamenti nella chimica.

Le nuove immagini della Nebulosa di Orione sono state ottenute utilizzando la fotocamera nel vicino infrarosso di Webb, NIRCam. Sono stati trasformati in due mosaici: uno dal canale a lunghezza d'onda corta e uno dal canale a lunghezza d'onda lunga. Questi mosaici sono tra i più grandi osservati da Webb fino ad oggi e sono stati incorporati in ESASky per facilitare l'esplorazione delle numerose e interessanti fonti astronomiche trovate al loro interno.

Il mosaico a lunghezza d’onda corta si concentra sulla rivelazione dei dettagli nei dischi e nei deflussi con alta risoluzione, mentre il mosaico a lunghezza d’onda lunga mostra l’intricata rete di polveri e composti organici chiamati idrocarburi policiclici aromatici. Gli astronomi e gli appassionati sono incoraggiati a esplorare queste immagini per scoprire i tesori nascosti all'interno della Nebulosa di Orione.

Queste nuove immagini forniscono uno sguardo affascinante sulle intricate strutture e processi in atto all’interno della Nebulosa di Orione. Contribuiscono alla nostra comprensione della formazione stellare e delle prime fasi dell'evoluzione stellare. Per esplorare le immagini e saperne di più sulla Nebulosa di Orione, visita la piattaforma ESASky.

