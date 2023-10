Il telescopio spaziale James Webb cattura uno straordinario primo piano di NGC 6822

Il telescopio spaziale James Webb, il telescopio spaziale più potente mai costruito, ha recentemente catturato una straordinaria immagine ravvicinata della galassia più vicina a noi, NGC 6822. Conosciuta anche come galassia di Barnard, NGC 6822 fa parte del nostro gruppo locale di galassie e dista solo circa 1.5 milioni di anni luce. Gli strumenti a infrarossi ghiacciati del telescopio Webb e il potente specchio gli consentono di catturare dettagli incredibili in questo primo piano galattico.

Nell'immagine catturata dal telescopio Webb, quasi ogni punto o punto rappresenta una stella. Le stelle più luminose sono mostrate in ciano o azzurro, mentre le stelle più lontane appaiono in colori più caldi come l'arancione, il giallo e il rosso. Inoltre, un grande ammasso di stelle chiamato “ammasso globulare” può essere visto come una sfera blu brillante al centro sinistro dell’immagine. Se guardi da vicino, sono visibili anche minuscole galassie sullo sfondo lontano del campo stellare.

A differenza della nostra Via Lattea, che è una galassia a spirale con bracci, NGC 6822 è una galassia nana irregolare che può assumere forme uniche. Nell'immagine assomiglia ad una bolla irregolare composta da milioni di stelle.

Il design e le capacità del telescopio spaziale James Webb gli consentono di esplorare gli angoli più profondi del cosmo e fornire informazioni sull'universo primordiale. Con il suo specchio gigante che misura oltre 21 piedi di diametro, il telescopio Webb può catturare più luce e osservare oggetti antichi e distanti che si sono formati miliardi di anni fa. Il suo obiettivo principale è la luce infrarossa, che gli consente di vedere molto più dell'universo rispetto a telescopi come l'Hubble. La luce infrarossa può penetrare le nubi cosmiche in modo più efficiente, rivelando oggetti e dettagli nascosti.

Le attrezzature specializzate del telescopio Webb, compresi gli spettrometri, aprono anche nuove possibilità per lo studio degli esopianeti nella nostra galassia. Questi strumenti possono analizzare le atmosfere di esopianeti distanti e identificare la presenza di varie molecole, come acqua, anidride carbonica e metano. Studiando diversi tipi di esopianeti, gli scienziati sperano di acquisire una comprensione più profonda di questi mondi lontani e potenzialmente di fare scoperte rivoluzionarie.

Il telescopio spaziale James Webb rappresenta un significativo passo avanti nell'esplorazione spaziale e promette di rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo e dei suoi misteri.

– Agenzia spaziale europea (ESA)

– Nasa

– Agenzia spaziale canadese (CSA)

– Schiacciabile