La galassia recentemente scoperta sfida le teorie sull'evoluzione galattica

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nei confini più remoti dell’universo: una galassia che ricorda da vicino la Via Lattea. Questa galassia, conosciuta come ceers-2112, è ora la galassia a spirale barrata più distante mai osservata. La scoperta rappresenta una sfida alle teorie prevalenti su come si evolvono le galassie.

Ceers-2112 è stato osservato per la prima volta da un team internazionale utilizzando il telescopio spaziale James Webb, uno strumento avanzato che consente agli scienziati di scrutare il passato grazie alle immense distanze coinvolte. La galassia appena scoperta si è formata appena 2.1 miliardi di anni dopo la nascita dell’universo, suggerendo che galassie simili alla nostra esistevano anche quando l’universo aveva solo il 15% della sua età attuale.

L'autore principale dello studio Luca Costantin del Centro de Astrobiologià spagnolo di Madrid ha dichiarato: "Inaspettatamente, questa scoperta rivela che galassie simili alla nostra esistevano già 11,700 milioni di anni fa, quando l'Universo aveva solo il 15% della sua vita". Questa scoperta ha stupito gli astronomi, poiché contraddice la convinzione che galassie così ben ordinate e strutturate non avrebbero potuto formarsi se non molto più tardi nella storia dell’universo.

La scoperta di ceers-2112 sta costringendo gli scienziati a riconsiderare la loro comprensione della formazione delle galassie e delle prime fasi dell'universo. Finora si pensava che la formazione di barre nelle galassie a spirale, come la Via Lattea, richiedesse miliardi di anni di evoluzione galattica. Tuttavia, la presenza di una barra in ceers-2112 indica che questo processo potrebbe essersi verificato in appena 1 miliardo di anni o meno.

Secondo il coautore dello studio Alexander de la Vega dell’Università della California, Riverside, “La scoperta di ceers-2112 mostra che le galassie nell’universo primordiale potrebbero essere ordinate come la Via Lattea. Ciò è sorprendente perché le galassie erano molto più caotiche nell’universo primordiale, e pochissime avevano strutture simili a quelle della Via Lattea”.

Questa scoperta rivoluzionaria potrebbe richiedere revisioni delle teorie esistenti sulla formazione e sull’evoluzione delle galassie. De la Vega suggerisce che l'inclusione della materia oscura, che si ritiene costituisca l'85% della materia totale nell'universo, potrebbe svolgere un ruolo nella formazione delle barre galattiche. La materia oscura, sebbene non sia mai stata rilevata direttamente, è un'area di continua esplorazione e mappatura da parte di strumenti come il telescopio Euclid dell'Agenzia spaziale europea.

La scoperta di ceers-2112 apre nuove possibilità per identificare e studiare le barre nelle galassie primordiali. Le capacità del telescopio spaziale James Webb, unite all'esperienza del gruppo di ricerca, hanno consentito misurazioni precise e una migliore comprensione delle dimensioni e della forma della barra in ceers-2112.

FAQ:

D: Cos'è ceers-2112?

R: Ceers-2112 è una galassia nell'universo lontano che ricorda molto la Via Lattea.

D: Come è stato scoperto?

R: È stato osservato da un team internazionale utilizzando il telescopio spaziale James Webb.

D: Perché la scoperta è significativa?

R: La scoperta sfida le teorie esistenti sull'evoluzione delle galassie e suggerisce che le galassie simili alla Via Lattea si siano formate molto prima nella storia dell'universo di quanto si credesse in precedenza.

D: Cosa significa questo per la nostra comprensione della formazione delle galassie?

R: Gli scienziati potrebbero dover rivedere le loro teorie sulla formazione delle galassie e considerare il ruolo della materia oscura, che si ritiene costituisca una parte significativa della massa dell'universo.

D: Come sono state determinate le dimensioni e la forma della barra in ceers-2112?

R: Le capacità avanzate del telescopio spaziale James Webb, insieme all'esperienza del gruppo di ricerca, hanno consentito misurazioni precise e vincoli sulla dimensione e la forma della barra della galassia.