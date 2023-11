Una nuova prospettiva sull'evoluzione delle galassie: teorie stimolanti dell'universo primordiale

Gli astronomi, utilizzando il telescopio spaziale James Webb, hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria nel lontano universo. Hanno osservato una galassia, chiamata ceers-2112, che ha una sorprendente somiglianza con la nostra Via Lattea. Questa scoperta mette in discussione le teorie di lunga data su come si evolvono le galassie e fornisce una nuova prospettiva sulle prime fasi dell’universo.

Ceers-2112 è una galassia a spirale barrata, proprio come la Via Lattea, e ha la particolarità di essere la galassia più distante del suo genere mai osservata. La barra centrale di ceers-2112 è composta da stelle, simili alla struttura della Via Lattea. L'aspetto sorprendente di questa scoperta è che il ceres-2112 si è formato poco dopo il Big Bang, circa 13.8 miliardi di anni fa. Ciò significa che la struttura distinta della galassia era già esistente solo 2.1 miliardi di anni dopo.

L’importanza di questa scoperta sta nel fatto che quando telescopi come il James Webb Space Telescope osservano la luce proveniente da oggetti distanti, forniscono effettivamente uno sguardo al passato. Nel caso di ceers-2112, gli astronomi hanno scoperto prove che galassie simili alla nostra esistevano circa 11.7 miliardi di anni fa, quando l’universo aveva solo il 15% della sua età attuale.

Ciò che rende ceers-2112 particolarmente intrigante è il suo livello di organizzazione e struttura. Durante questo primo periodo dell'universo, le galassie erano generalmente più irregolari e caotiche. Tuttavia, ceers-2112 presenta una galassia ben ordinata e strutturata simile a quella che vediamo oggi nelle vicinanze cosmiche della Via Lattea.

Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sulla formazione e l’evoluzione delle galassie. In precedenza gli astronomi credevano che le galassie a spirale barrate come la Via Lattea fossero apparse solo molto più tardi nella storia dell’universo, dopo diversi miliardi di anni di evoluzione. Si pensava che la formazione delle barre centrali richiedesse un tempo significativo affinché le stelle si allineassero in una rotazione ordinata. Tuttavia, l’esistenza di ceers-2112 suggerisce che questo processo sia avvenuto in un arco di tempo molto più breve, pari a circa 1 miliardo di anni o meno.

Sono necessarie ulteriori ricerche e revisioni dei modelli teorici per incorporare il ruolo della materia oscura nella formazione di queste prime galassie. Si ritiene che la materia oscura, che costituisce l'85% della materia totale nell'universo, abbia avuto un ruolo nello sviluppo delle barre osservate in ceers-2112.

Questa scoperta rivoluzionaria apre la porta a ulteriori esplorazioni delle galassie primordiali e mette alla prova la nostra comprensione di come le galassie si evolvono nel tempo. Con il telescopio spaziale James Webb e l’esperienza degli scienziati, si potranno scoprire altre galassie a spirale barrate nell’universo giovane, facendo luce sui misteri della formazione e dell’evoluzione delle galassie.

