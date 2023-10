Ammasso del trapezio: svelare il mistero dei JuMBO nella nebulosa di Orione

Nella vasta distesa del cosmo ci sono sempre nuovi segreti in attesa di essere scoperti. L'ultima rivelazione arriva dalla Nebulosa di Orione, la regione di formazione stellare più vicina alla Terra. All'interno dell'ammasso del Trapezio della nebulosa, il telescopio spaziale James Webb ha scoperto una raccolta di oggetti intriganti noti come JuMBO, o Jupiter Mass Binary Objects.

Questi JuMBO non sono abbastanza massicci per essere stelle, eppure non sono collegati a nessuna stella, quindi non possono nemmeno essere classificati come pianeti. Ciò che li rende ancora più straordinari è che esistono come oggetti binari, con dozzine di coppie JuMBO in orbita l’una attorno all’altra.

Gli scienziati hanno proposto una possibile spiegazione per l’esistenza di questi JuMBO: potrebbero essere esopianeti canaglia, mondi alieni che sono stati espulsi dai loro sistemi stellari genitori. Si ritiene che gli esopianeti canaglia siano comuni nelle regioni di formazione stellare. Ma questa spiegazione lascia ancora senza risposta la domanda: perché questi JuMBO esistono come binari?

Tipicamente, i sistemi stellari binari si formano quando un disco di materiale che circonda una stella si rompe, dando vita a due stelle. Tuttavia, esiste un limite inferiore teorico per la massa degli oggetti che possono formarsi in questo modo. Si prevede che oggetti più piccoli di tre volte la massa di Giove si formino come pianeti nel disco circostante.

Ciò che aumenta il mistero è che questi JuMBO sono molto più piccoli di quanto ci si aspetterebbe da oggetti binari di questa natura. Hanno masse piccole quanto una massa di Giove o addirittura mezza massa di Giove. Trovare un insieme di 42 oggetti simili a pianeti senza stelle mette alla prova la nostra comprensione di come si formano stelle e pianeti.

Gli astronomi che lavorano sulle osservazioni riconoscono l’incertezza che circonda questi JuMBO, sottolineando che il meccanismo attraverso il quale coppie di giovani pianeti possono essere espulsi simultaneamente e rimanere legati non è chiaro.

Questa scoperta solleva nuove domande sulla formazione degli oggetti celesti e potrebbe richiedere lo sviluppo di una nuova spiegazione. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare il mistero dei JuMBO nell’ammasso del Trapezio della Nebulosa di Orione.

