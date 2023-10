Il telescopio spaziale James Webb rivela un'immagine straordinaria della regione di formazione stellare

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha catturato una straordinaria immagine di NGC 346, una regione di formazione stellare nella Piccola Nube di Magellano. Con i suoi potenti strumenti in grado di vedere lontano nell'infrarosso, JWST è in grado di osservare attraverso polvere e gas, fornendo dati preziosi sulla formazione stellare.

NGC 346, situata in una galassia satellite chiamata Piccola Nube di Magellano, è considerata il più grande vivaio stellare di questa regione. A differenza della nostra galassia, la Via Lattea, la Piccola Nube di Magellano è più primitiva e priva di elementi pesanti essenziali per la formazione dei pianeti. Ciò lo rende un obiettivo interessante per gli astronomi, poiché potrebbe fornire informazioni su un periodo noto come “mezzogiorno cosmico”, quando la formazione stellare raggiunse il picco miliardi di anni fa.

L'immagine catturata dal Mid-Infrared Instrument (MIRI) di JWST mostra strisce blu che sono silicati e grandi molecole a forma di anello chiamate idrocarburi policiclici aromatici (PAH). Il bagliore rosso nell’immagine rappresenta la polvere riscaldata dalle stelle più calde di NGC 346. Inoltre, le parti più luminose dell’immagine indicano dense macchie di protostelle circondate da polvere primordiale.

Gli astronomi sono rimasti sorpresi nel trovare una concentrazione di polvere più elevata del previsto in NGC 346 e mirano a utilizzare i dati sia del MIRI che dello strumento NIRCAM di JWST per indagare ulteriormente le condizioni nella Piccola Nube di Magellano. Questa ricerca potrebbe potenzialmente confermare o sfidare le attuali teorie sul “mezzogiorno cosmico” e sulla formazione di stelle nelle galassie con livelli più bassi di elementi pesanti.

Il telescopio spaziale James Webb è stato lanciato nel 2021 dopo due decenni di progettazione e costruzione. Il suo successo nell'implementazione ha superato le aspettative e la NASA ora stima che JWST sarà in grado di operare per 20 anni invece dei 10 anni inizialmente previsti. Questa durata di vita estesa significa che possiamo aspettarci molti altri anni di osservazioni e scoperte rivoluzionarie da questo straordinario telescopio spaziale.

Fonti: NASA