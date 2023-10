La luce misteriosa nelle immagini del telescopio spaziale James Webb finalmente spiegata

By

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha catturato immagini di una luce misteriosa nelle profondità dell'universo e ora gli scienziati hanno una spiegazione. L'osservatorio di nuova generazione, frutto della collaborazione tra la NASA, l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale canadese, è in grado di visualizzare la luce infrarossa in un modo mai fatto prima.

La luce infrarossa rivela la luce visibile che è stata allungata dall’universo in espansione, consentendo agli astronomi di vedere il cosmo come una volta si trovava a miliardi di anni luce di distanza. Quando la luce raggiunge la Terra, gli astronomi possono analizzarla e ottenere informazioni sulle prime fasi dell'universo.

Le immagini catturate dal JWST sono state rese pubbliche nel luglio 2022, rivelando più di 20,000 galassie in un unico campo. Tuttavia, una caratteristica particolare delle antiche galassie ha attirato l’attenzione degli scienziati. Le luminosità di queste galassie erano inaspettatamente brillanti, sfidando il modello standard della cosmologia.

Secondo il fisico Guochao Sun e il suo gruppo di ricerca della Northwestern University, la spiegazione della luminosità risiede nelle esplosioni di formazione. Se la formazione stellare avviene a raffiche, emette lampi di luce, dando origine a molteplici galassie molto luminose. Queste giovani galassie sono “troppo luminose, troppo massicce e troppo mature per essersi formate così presto dopo il Big Bang”, ha spiegato Sun.

A differenza delle galassie moderne che formano stelle a un ritmo costante, le galassie primordiali sperimentavano una formazione stellare a raffica. Ciò significa che le stelle si sono formate secondo uno schema alternato, con periodi di rapida formazione stellare seguiti da lunghi periodi di scarsa o nessuna formazione stellare. Lo studio di Sun suggerisce che le antiche galassie catturate da JWST siano piene di nuove stelle.

Con questa nuova comprensione, gli astronomi possono ora utilizzare i sensibili strumenti del JWST per indagare altri misteri cosmici. Le capacità innovative del telescopio hanno il potenziale per rivelare ancora di più sull'universo primordiale e sulla sua evoluzione dal Big Bang.

In conclusione, la misteriosa luce catturata dal telescopio spaziale James Webb è ora spiegata come esplosioni di formazione stellare nelle antiche galassie. Questa comprensione mette in discussione le ipotesi precedenti e apre nuove strade all’esplorazione nello studio dell’universo primordiale.

