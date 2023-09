Nuove prove della presenza di anidride carbonica sulla luna di Giove Europa supportano il potenziale per la vita

Gli scienziati hanno scoperto l'anidride carbonica sulla superficie di Europa, luna di Giove, secondo le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale James Webb. Si ritiene che Europa abbia un vasto oceano sotto il suo guscio ghiacciato, il che la rende un probabile candidato per ospitare la vita. La presenza di anidride carbonica, un ingrediente essenziale per la vita come la conosciamo, supporta ulteriormente l’idea che Europa possa potenzialmente sostenere la vita.

L'anidride carbonica sulla superficie di Europa è maggiormente concentrata in una regione conosciuta come Tara Regio, caratterizzata da una superficie giovane e irregolare. La regione aveva anche precedentemente rivelato la presenza di sale. Gli scienziati ritengono che l’anidride carbonica abbia probabilmente avuto origine dall’oceano interno di Europa.

Il telescopio spaziale James Webb ha utilizzato il suo spettrografo nel vicino infrarosso (NIRSpec) per rilevare l’anidride carbonica. NIRSpec agisce come un prisma, dividendo la luce in uno spettro di colori e rivelando gli elementi presenti negli oggetti distanti. Le osservazioni del telescopio forniscono preziose informazioni sulla composizione della superficie di Europa e sul suo potenziale per sostenere la vita.

La NASA ha in programma di esplorare ulteriormente Europa con la missione Europa Clipper, il cui lancio è previsto per il 2024. La missione mira a indagare il sottosuolo della Luna e determinare se contiene condizioni adatte alla vita. La navicella sorvolerà Europa più volte, raccogliendo dati che potrebbero fornire informazioni senza precedenti su questo intrigante corpo celeste.

Il James Webb Space Telescope, una collaborazione tra la NASA, l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale canadese, è progettato per studiare oggetti distanti nell'universo. Il suo grande specchio gli consente di catturare più luce rispetto al telescopio spaziale Hubble, mentre le sue capacità a infrarossi gli consentono di scrutare attraverso le nuvole cosmiche e penetrare in regioni inaccessibili ad altri telescopi. Gli spettrometri del telescopio consentono inoltre agli scienziati di studiare le atmosfere degli esopianeti, ampliando la nostra comprensione di potenziali mondi abitabili oltre il nostro sistema solare.

Nel complesso, la scoperta di anidride carbonica sulla superficie di Europa si aggiunge alla crescente evidenza che questa luna potrebbe potenzialmente ospitare la vita. Ulteriori esplorazioni e studi di Europa saranno cruciali per svelare i misteri di questo affascinante mondo.

Fonte:

– Mashable: “Il telescopio spaziale James Webb rileva anidride carbonica sulla luna di Giove, Europa” (2022)