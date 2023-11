Il telescopio James Webb, rinomato per catturare immagini mozzafiato, ha ancora una volta offerto uno sguardo alle meraviglie dello spazio. Questa volta, il suo sguardo è caduto sul centro della Via Lattea, rivelando dettagli senza precedenti sul nostro vicinato cosmico. Concentrandosi su Sagittario C, una regione di formazione stellare a circa 300 anni luce di distanza da Sagittario A (il buco nero supermassiccio della galassia) e a 25,000 anni luce di distanza dalla Terra, il telescopio ha mostrato la parte più densa dell'ambiente circostante.

In questa affascinante raccolta di immagini, il telescopio James Webb rivela oltre 500,000 stelle e ammassi di protostelle all'interno della regione. Queste protostelle, ancora in fase di formazione e di accumulo di massa, contribuiscono alla maestosa nube di caos che caratterizza il centro galattico. In confronto, la nostra regione di spazio appare notevolmente scarsa.

Secondo il professore dell'Università della Virginia Jonathan Tan, che ha collaborato con il gruppo di osservazione, il centro galattico rappresenta l'ambiente più estremo all'interno della Via Lattea. Fino ad ora, i dati raccolti su questa straordinaria regione non avevano il livello di risoluzione e sensibilità raggiunto dal telescopio Webb.

Al centro del caos si trova una colossale protostella, che supera in peso il nostro Sole di oltre 30 volte. È interessante notare che questo immenso oggetto solare nasconde la luce delle stelle situate dietro di esso, facendo apparire la regione meno popolata di quanto non sia in realtà. Di conseguenza, ciò che osserviamo è una stima conservativa della folla effettiva che risiede in questa metropoli astronomica. Consideratelo come la Times Square dello spazio, anche se senza un ristorante Guy Fieri, per ora.

Queste immagini accattivanti offrono ai ricercatori l’opportunità di sottoporre le attuali teorie sulla formazione stellare al test più rigoroso fino ad oggi. Lo strumento NIRCam (Near-Infrared Camera) del telescopio Webb ha catturato immagini di emissioni su larga scala di idrogeno ionizzato, raffigurate come tonalità blu nella parte inferiore delle immagini. Ciò potrebbe derivare dai fotoni energetici rilasciati da stelle giovani e massicce. Sorprendentemente, la vastità della regione ha colto gli scienziati alla sprovvista, giustificando ulteriori indagini.

A capo del gruppo di osservazione, Samuel Crowe ha sottolineato che la ricerca resa possibile da queste immagini, sia esistenti che future, migliorerà notevolmente la nostra comprensione delle stelle massicce. Svelare la loro natura è come approfondire la storia delle origini di una parte sostanziale dell'universo.

Il telescopio James Webb ci ha costantemente stupito con le sue straordinarie immagini, dalla nascita delle stelle nella costellazione della Vergine alla cattura della presenza di acqua attorno a una cometa nella fascia principale degli asteroidi. Ogni nuova rivelazione alimenta la nostra curiosità verso il cosmo e ci ricorda le immense meraviglie in attesa di essere esplorate. Fortunatamente, Internet garantisce che queste esperienze straordinarie non svaniscano come lacrime sotto la pioggia. Con il telescopio James Webb ancora operativo, possiamo continuare a svelare i segreti dell'universo.