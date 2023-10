Swatch collabora con il telescopio spaziale James Webb per creare cinturini per orologi personalizzabili

Swatch ha collaborato con l'Agenzia spaziale europea per offrire una raccolta di sei immagini scattate dal telescopio spaziale James Webb (JWST) come cinturini personalizzabili per i suoi orologi Swatch X You. Queste immagini includono viste mozzafiato di regioni di formazione stellare e sezioni di nebulose. I clienti potranno selezionare il design preferito sul sito web Swatch X You dal 4 ottobre al 17 dicembre, in concomitanza con la World Space Week.

A causa delle dimensioni limitate del cinturino di un orologio, non è possibile ospitare l'immagine completa. Tuttavia, utilizzando gli strumenti Swatch, gli utenti possono posizionare l'immagine scelta nella sezione desiderata. Ogni orologio Swatch X You ha un prezzo di $ 138 (£ 114) e viene fornito con una cartolina con l'immagine selezionata e una custodia a tema.

Questa collaborazione tra Swatch e JWST non è la prima volta che Swatch collabora con le agenzie spaziali. In precedenza, la serie “Swatch in space” era ispirata alle tute spaziali indossate dagli astronauti della NASA.

Il JWST, lanciato nel 2021, è un potente telescopio a infrarossi sviluppato grazie a uno sforzo congiunto della NASA, dell'Agenzia spaziale europea e dell'Agenzia spaziale canadese. Ha la capacità di osservare i corpi celesti di oltre 200 milioni di anni nel passato. Il telescopio ha prodotto immagini straordinarie e storiche che includono la foto più profonda mai vista dell'universo e l'identificazione di una molecola generata solo da organismi viventi su un altro pianeta. Ha anche rivelato segreti sulle supernove, analizzato galassie enigmatiche del 19° secolo, fatto scoperte senza precedenti nella Nebulosa di Orione, catturato una galassia a spirale perfetta e osservato parte della “prima luce” dell’universo.

Fonte:

– Nasa

– Agenzia spaziale europea