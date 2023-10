Gli scienziati scoprono particelle di quarzo nell'atmosfera dell'esopianeta WASP-17 b

Gli scienziati che utilizzano il telescopio spaziale James Webb hanno fatto un'entusiasmante scoperta riguardante l'atmosfera dell'esopianeta WASP-17 b. Questo gigante gassoso, situato a 1,300 anni luce di distanza, mostra prove di minuscole particelle di quarzo puro nelle sue nuvole. I ricercatori, guidati da David Grant dell'Università di Bristol, hanno utilizzato lo spettrografo del telescopio per studiare l'atmosfera del pianeta mentre passava davanti alla sua stella. La tecnica della spettroscopia di trasmissione ha permesso loro di analizzare la luce che passa attraverso l'atmosfera e di identificare la presenza di particelle di quarzo.

Si stima che queste particelle di quarzo, composte da silicio e ossigeno, siano estremamente piccole, con dimensioni dell'ordine di un milionesimo di centimetro. Probabilmente assomigliano ai prismi esagonali appuntiti che si trovano comunemente nei geodi e nei negozi di gemme sulla Terra. A differenza del quarzo sulla Terra, che si forma in superficie, lo studio suggerisce che le particelle di quarzo nell’atmosfera di WASP-17 b si forgiano all’interno della torrida atmosfera stessa.

Lo studio di pianeti come WASP-17 b fornisce preziose informazioni sulla composizione di altri pianeti e sistemi solari. Gli astronomi possono acquisire una migliore comprensione degli elementi e dei minerali presenti nei regni lontani della Via Lattea. Inoltre, questa ricerca aiuta a identificare se questi pianeti potrebbero potenzialmente ospitare ambienti adatti alla vita, sebbene WASP-17 b, classificato come “Giove caldo”, non soddisfi i criteri per sostenere la vita.

Il telescopio spaziale James Webb, frutto di uno sforzo congiunto tra la NASA, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese, vanta potenti capacità per le osservazioni astronomiche. Il suo specchio gigante, largo oltre 21 piedi, cattura più luce del telescopio spaziale Hubble, consentendo lo studio di oggetti celesti lontani e antichi. Webb opera principalmente nello spettro infrarosso, che gli consente di penetrare le nubi cosmiche in modo più efficiente rispetto alla luce visibile. Trasporta spettrografi specializzati in grado di analizzare le atmosfere degli esopianeti, scoprendo le molecole presenti e rivoluzionando la nostra comprensione di questi mondi lontani.

Nel complesso, la scoperta di particelle di quarzo nell’atmosfera di WASP-17 b evidenzia le notevoli capacità del telescopio spaziale James Webb e l’importanza dello studio degli esopianeti per far avanzare la nostra conoscenza dell’universo.

