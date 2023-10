Il telescopio spaziale James Webb scopre pianeti fluttuanti delle dimensioni di Giove

Il James Webb Space Telescope (JWST), frutto della collaborazione tra la NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA), ha fatto una scoperta intrigante. Durante un'indagine sulla Nebulosa di Orione, il telescopio più grande e potente nello spazio ha trovato circa 40 coppie di oggetti fluttuanti, delle dimensioni di Giove, che non orbitano attorno a una stella. Gli scienziati hanno soprannominato questi oggetti “Jupiter Mass Binary Objects” o JuMBO.

Questi JuMBO sfidano la definizione convenzionale di pianeta perché non sono in orbita attorno a una stella madre. Sono troppo piccole per essere stelle, il che ha lasciato perplessi gli astronomi. La scoperta sfida le teorie esistenti sulla formazione delle stelle e dei pianeti, poiché in precedenza si credeva che oggetti delle dimensioni di Giove potessero formarsi solo attraverso il processo che dà origine alle stelle all’interno delle nubi di polvere e gas che si trovano in una nebulosa.

I misteriosi JuMBO hanno circa un milione di anni e hanno temperature superficiali di circa 1,000 gradi Celsius. Tuttavia, senza una stella ospite, si raffredderanno rapidamente e diventeranno incredibilmente freddi. Sebbene le loro superfici non sopportino l’acqua liquida, rendendoli difficilmente in grado di ospitare la vita, questi oggetti presentano per breve tempo temperature nell’intervallo di abitabilità.

Il team dell'ESA propone due possibili spiegazioni per l'origine di questi enormi oggetti fluttuanti. Il primo è che si sono formati in regioni della Nebulosa di Orione dove la densità del materiale era insufficiente per formare stelle a tutti gli effetti. La seconda possibilità è che si tratti di pianeti che si sono formati attorno alle stelle ma che alla fine sono stati espulsi a causa delle interazioni gravitazionali.

Si dice che le immagini dettagliate del JWST della Nebulosa di Orione siano "di gran lunga" le migliori viste finora. Queste immagini mostrano una ricca varietà di fenomeni tra cui protostelle, nane brune e gli affascinanti JuMBO. La scoperta di questi pianeti fluttuanti apre nuove domande agli scienziati ed evidenzia la necessità di comprendere ulteriormente i processi di formazione delle stelle e dei pianeti.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb: collaborazione tra NASA, ESA e CSA

– ESA sul sito di microblogging X

– Lo studio sulla Nebulosa di Orione condotto dal Webb Telescope Team