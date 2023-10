Nuove intuizioni sulle antiche galassie: una riscrittura del regolamento cosmico

By

Un recente studio condotto da un team di astronomi utilizzando il telescopio spaziale Webb ha rivelato informazioni affascinanti sull’abbondanza chimica delle antiche galassie nell’universo primordiale. Si è scoperto che queste galassie, risalenti a circa 500-750 milioni di anni dopo il Big Bang, avevano solo un quarto dell’abbondanza chimica prevista, nonostante seguissero le regole stabilite dalle galassie più giovani in termini di tasso di formazione stellare e massa stellare.

Questa scoperta ha portato gli scienziati a credere che potrebbe esserci stata una drammatica riscrittura delle regole cosmiche durante le prime fasi dell’universo. La coautrice dello studio Claudia Lagos ha spiegato che “era come se le galassie avessero un codice da seguire, ma sorprendentemente, questo codice cosmico sembra aver subito una drammatica riscrittura durante l’infanzia dell’universo”.

La capacità del telescopio spaziale Webb di osservare il cosmo alle lunghezze d'onda dell'infrarosso e del vicino infrarosso lo ha reso uno strumento ideale per studiare la luce visibile più antica. Esaminando la luce che è stata “spostata verso il rosso”, o allungata verso il lato più rosso dello spettro elettromagnetico, gli scienziati possono determinare l’età degli oggetti nell’universo. In questo studio, i ricercatori sono stati in grado di misurare le abbondanze chimiche delle galassie con spostamenti verso il rosso di z=7-10, fornendo preziose informazioni sulle prime fasi della formazione delle galassie.

Una delle scoperte più sorprendenti è stata che le antiche galassie producevano molti meno elementi pesanti del previsto. Questa discrepanza può essere attribuita al continuo afflusso di gas nuovo e incontaminato dall’ambiente circostante, che ha diluito la concentrazione di elementi pesanti all’interno delle galassie. I ricercatori ritengono che ulteriori osservazioni da parte del telescopio spaziale Webb potrebbero aiutare a svelare i misteri che circondano la formazione e l’evoluzione di queste antiche galassie.

Il telescopio spaziale Webb aveva precedentemente identificato galassie con spostamenti verso il rosso ancora più elevati, indicando la loro maggiore età. Lo studio di queste antiche galassie è fondamentale per comprendere come hanno preso forma e come si sono evolute nell’universo nascente. Tuttavia, man mano che gli scienziati approfondiscono questi misteri cosmici, è probabile che sorgano ulteriori domande.

