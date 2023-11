Il telescopio spaziale James Webb scopre scoperte sorprendenti nella Via Lattea

By

Il telescopio spaziale James Webb, rinomato per la sua capacità di osservare l'universo nella luce infrarossa, ha recentemente scrutato il cuore della galassia della Via Lattea. La straordinaria immagine, rilasciata dalla NASA, mostra dettagli e misteri mai visti prima all’interno della regione caotica, facendo luce sull’universo primordiale.

Gli astronomi hanno utilizzato Webb per studiare Sagittarius C (Sgr C), un'area attiva di formazione stellare posizionata a circa 300 anni luce di distanza dal buco nero supermassiccio centrale della galassia noto come Sagittarius A*. Utilizzando la tecnologia a infrarossi, il telescopio ha catturato caratteristiche sorprendenti che prima erano nascoste alla vista umana.

Samuel Crowe, il ricercatore principale di queste osservazioni e studente universitario presso l'Università della Virginia, ha espresso il suo entusiasmo per l'incredibile immagine e le intuizioni scientifiche che offre. Comprendere le stelle massicce gioca un ruolo cruciale nella comprensione delle origini dell’universo, poiché agiscono come fabbriche per la produzione di elementi pesanti all’interno dei loro nuclei nucleari.

L'esame di Webb del centro della Via Lattea può anche fornire preziose informazioni sulla formazione delle stelle. Studiando questa regione, gli astronomi potrebbero determinare se è più probabile che stelle massicce si formino vicino al centro galattico o all'interno dei bracci a spirale della galassia.

L'immagine fornita da Webb mostra quasi mezzo milione di stelle di varie dimensioni ed età. Rivela un ammasso di protostelle, che sono densi accumuli di polvere e gas nelle prime fasi del divenire stelle a tutti gli effetti. In particolare, al centro dell'ammasso si trova un'enorme protostella, con una massa notevole che supera 30 volte quella del sole.

Queste protostelle emettono materiale luminoso, dando vita a sfere luminose sullo sfondo scuro dell'infrarosso. Il centro galattico della Via Lattea rappresenta un ambiente estremo in cui le teorie sulla formazione stellare possono essere rigorosamente testate, secondo Jonathan Tan, professore di ricerca in astronomia presso l'Università della Virginia.

Inoltre, la fotocamera nel vicino infrarosso di Webb ha rilevato emissioni di idrogeno ionizzato che circondano il bordo inferiore della regione stellare, visualizzate come una tonalità ciano nell’immagine. Gli astronomi stanno ancora studiando la fonte dell’abbondante gas energizzato, che supera le emissioni tipiche delle giovani stelle massicce. Inoltre, sono incuriositi dalle strutture aghiformi all’interno dell’idrogeno ionizzato che appaiono in una disposizione apparentemente disordinata.

Il centro galattico è un luogo vivace e dinamico, pieno di turbolente nubi di gas che danno vita a stelle, influenzando l'ambiente circostante con i loro venti, getti e radiazioni in uscita. Rubén Fedriani, coinvestigatore del progetto e ricercatore post-dottorato presso l'Instituto Astrofísica de Andalucía in Spagna, ha elogiato Webb per aver fornito un'abbondanza di dati su questo straordinario ambiente, aggiungendo che hanno solo iniziato a scalfire la superficie del suo potenziale.

FAQ

1. In che modo il telescopio spaziale James Webb cattura le immagini?

Il telescopio spaziale James Webb cattura immagini utilizzando la luce infrarossa, invisibile all'occhio umano. Ciò consente al telescopio di osservare dettagli e caratteristiche che normalmente sono nascosti alla nostra vista.

2. Cos'è un anno luce?

Un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno, equivalente a circa 5.88 trilioni di miglia (9.46 trilioni di chilometri).

3. Cosa sono le protostelle?

Le protostelle sono dense masse di polvere e gas nelle prime fasi della formazione stellare. Alla fine crescono e si sviluppano in stelle completamente formate.

4. Cos'è il centro galattico?

Il centro galattico si riferisce alla regione centrale di una galassia, che è spesso caratterizzata da un'intensa attività, come la formazione stellare e la presenza di un buco nero supermassiccio.

5. Perché gli astronomi studiano il centro della Via Lattea?

Lo studio del centro della Via Lattea può fornire preziose informazioni sulla formazione delle stelle, sulla distribuzione degli ammassi stellari e sui processi che si verificano in ambienti estremi.