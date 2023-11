Esplorando il caos: nuove scoperte dal telescopio spaziale James Webb

By

Il telescopio spaziale James Webb ha recentemente catturato un’immagine straordinaria che offre uno sguardo al centro caotico della nostra galassia, la Via Lattea. Secondo la NASA, questa immagine mostra Sagittarius C, una regione di formazione stellare situata a circa 300 anni luce da Sagittarius A, il buco nero supermassiccio centrale della Via Lattea. Ciò che rende questa immagine davvero straordinaria è che rivela caratteristiche e dettagli mai visti prima, grazie alle capacità avanzate del telescopio Webb.

All'interno di questa immagine sono visibili circa 500,000 stelle, di cui una in particolare ruba i riflettori. Una piccola stella, conosciuta come protostella, ha attirato l'attenzione degli astronomi. Questa protostella è massiccia e pesa più di 30 volte la massa del nostro sole. L'immagine evidenzia anche un ammasso di protostelle che emettono flussi luminosi, che ricordano un falò, alla base di una densa nube infrarossa-oscura. Queste protostelle sono circondate da nubi di gas turbolente e magnetizzate, che le fanno impattare sul gas circostante con i loro potenti venti, getti e radiazioni.

Un'altra scoperta degna di nota in questa immagine è la presenza di una regione invisibile di gas idrogeno ionizzato. Questo gas ionizzato si avvolge attorno a una densa nuvola di polvere, creando intriganti strutture aghiformi che sembrano orientate caoticamente in varie direzioni. Samuel Crowe, il ricercatore principale del gruppo di osservazione, prevede di approfondire lo studio di queste strutture nelle ricerche future.

Osservando questa regione dello spazio, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sui processi di formazione stellare. Il centro galattico della Via Lattea presenta un ambiente estremo che consente agli astronomi di testare e perfezionare le attuali teorie sulla formazione stellare. Il telescopio spaziale James Webb fornirà informazioni senza precedenti sulla nascita e l’evoluzione delle stelle, offrendo un’opportunità unica per svelare la storia delle origini del nostro universo.

FAQ:

D: Cos'è una protostella?

R: Una protostella è una stella giovane e in via di sviluppo nelle prime fasi della sua formazione.

D: Cosa sono i deflussi nella formazione stellare?

R: I deflussi sono potenti flussi di gas e polvere emessi da giovani stelle. Svolgono un ruolo cruciale nel modellare l'ambiente circostante e possono influenzare la formazione di nuove stelle.

D: Cos'è l'idrogeno ionizzato?

R: Il gas idrogeno ionizzato si riferisce agli atomi di idrogeno che hanno perso elettroni e si sono caricati. La presenza di gas ionizzato è spesso associata a regioni di attiva formazione stellare.

D: Quanto dista il centro galattico dalla Terra?

R: Il centro galattico osservato dal telescopio spaziale James Webb si trova a circa 25,000 anni luce dalla Terra.

