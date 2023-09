Scoperto che nelle antiche galassie mancavano abbondanze chimiche

Un recente studio effettuato con il telescopio spaziale Webb ha rivelato che le galassie nell’universo primordiale erano prive di abbondanze chimiche e metalliche. Anche se queste galassie sembravano seguire le regole stabilite riguardo al tasso di formazione stellare e alla massa stellare, avevano solo un quarto della quantità prevista di abbondanza chimica. I risultati suggeriscono che le regole cosmiche per queste galassie hanno subito una drammatica riscrittura durante l’infanzia dell’universo. La ricerca è stata pubblicata su Nature Astronomy.

Per effettuare queste osservazioni è stato utilizzato il Webb Space Telescope, un osservatorio spaziale da 10 miliardi di dollari lanciato nel dicembre 2021. Webb è progettato per osservare il cosmo alle lunghezze d'onda dell'infrarosso e del vicino infrarosso, rendendolo ideale per studiare la luce antica. Poiché la luce proveniente dagli oggetti nell’universo viene allungata e spostata verso il lato più rosso dello spettro elettromagnetico, gli astronomi assegnano un numero chiamato “z” per indicare lo spostamento verso il rosso. Valori più alti di “z” corrispondono a oggetti più lontani e più vecchi.

Fino a poco tempo fa, era difficile misurare l’abbondanza chimica delle galassie con spostamenti verso il rosso superiori a 3.3. Tuttavia, Webb ha permesso al gruppo di ricerca di misurare le abbondanze con spostamenti verso il rosso compresi tra 7 e 10, corrispondenti a un periodo compreso tra 500 e 750 milioni di anni dopo il Big Bang. Il team ha utilizzato le capacità di Webb per misurare i tassi di formazione stellare, le masse stellari e l'abbondanza chimica delle galassie nell'universo primordiale.

La scoperta più sorprendente è stata che queste antiche galassie producevano meno elementi pesanti del previsto. L’afflusso di gas nuovo e incontaminato dall’ambiente circostante ha diluito gli elementi pesanti all’interno delle galassie, rendendole meno concentrate. Webb ha anche osservato galassie ancora più antiche con spostamenti verso il rosso più elevati, indicando la loro esistenza in un'epoca ancora precedente dell'universo.

Comprendere come queste antiche galassie si sono formate e si sono evolute è uno degli obiettivi principali di Webb. Nonostante la loro giovane età, molte di queste galassie appaiono sorprendentemente mature. Ulteriori osservazioni al telescopio potrebbero far luce sui loro processi di formazione. Tuttavia, man mano che scopriamo di più su queste galassie, potrebbero sorgere altri misteri, approfondendo la nostra ricerca di chiarezza.

Fonte:

– Astronomia della Natura (pubblicazione)

– Università dell’Australia Occidentale (comunicato stampa)