Nuove prove suggeriscono che la vita possa formarsi su Europa, la luna di Giove

Due team indipendenti di astronomi hanno fatto un'entusiasmante scoperta che suggerisce l'esistenza di un elemento fondamentale della vita su Europa, una delle lune ghiacciate di Giove. Utilizzando il telescopio spaziale James Webb per osservare la superficie ghiacciata di Europa, i ricercatori hanno rilevato un'abbondanza di anidride carbonica all'interno di una regione specifica del terreno gelido. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science il 21 settembre.

Europa interessa da tempo gli scienziati per il suo potenziale di ospitare la vita. Questa luna è ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio, sotto il quale si trova un vasto oceano globale. La presenza di acqua liquida, unita alla possibilità di una fonte di energia stabile derivante dalle forze gravitazionali di Giove, rende Europa un ottimo candidato per ospitare forme di vita.

L’anidride carbonica è un ingrediente chiave per la vita come la conosciamo. Serve come elemento costitutivo per le molecole organiche ed è fondamentale per supportare i processi biologici. Il rilevamento di anidride carbonica sulla superficie di Europa solleva l’eccitante possibilità che l’oceano lunare possa essere ricco delle materie prime necessarie all’emergere della vita.

Il telescopio spaziale James Webb, con le sue capacità e sensibilità avanzate, ha permesso agli astronomi di mappare la distribuzione dell'anidride carbonica su Europa con un dettaglio senza precedenti. Entrambi i gruppi di ricerca hanno osservato indipendentemente un’area concentrata con livelli elevati del composto. Questa regione localizzata suggerisce che potrebbero esserci processi geologici o chimici in atto sotto la superficie ghiacciata, rilasciando anidride carbonica nell’ambiente circostante.

Questi risultati aprono nuove strade per un’ulteriore esplorazione della potenziale abitabilità di Europa. Le missioni future potrebbero concentrarsi sullo studio della fonte dell’anidride carbonica e di altri elementi essenziali che potrebbero essere presenti sotto il guscio ghiacciato della Luna. Comprendere le condizioni necessarie per la vita nel sistema solare è un passo fondamentale per svelare i misteri delle nostre origini e il potenziale della vita oltre la Terra.

