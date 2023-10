Il telescopio spaziale Webb scopre un getto d'aria ad alta velocità nell'atmosfera di Giove

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fatto un'entusiasmante scoperta nell'atmosfera di Giove: una corrente a getto ad alta velocità situata sopra l'equatore del pianeta, che si estende per oltre 3,000 miglia di larghezza. Questa nuova funzionalità fornisce preziose informazioni sulle interazioni tra gli strati dell'atmosfera turbolenta di Giove ed evidenzia le capacità uniche del telescopio Webb.

Guidato da Ricardo Hueso dell'Università dei Paesi Baschi a Bilbao, in Spagna, il gruppo di ricerca ha utilizzato i dati della Near-Infrared Camera (NIRCam) di Webb, catturati nel luglio 2022. Il programma Early Release Science del telescopio, guidato congiuntamente da Imke de Pater dell'Università della California, Berkeley, e Thierry Fouchet dell'Osservatorio di Parigi, miravano a catturare immagini di Giove a intervalli di 10 ore, o un giorno gioviano, utilizzando diversi filtri per rilevare cambiamenti in piccole caratteristiche a varie altitudini del pianeta. atmosfera.

Le immagini ad alta risoluzione ottenute da Webb hanno sorpreso i ricercatori, rivelando caratteristiche nitide che in precedenza erano state osservate come foschie sfocate. Tracciando queste caratteristiche insieme alla rapida rotazione di Giove, il team ha ottenuto una migliore comprensione della natura dinamica dell'atmosfera del pianeta. Nello specifico, sono stati in grado di identificare i wind shear, ovvero le regioni in cui la velocità del vento cambia con l'altezza o la distanza, e di tracciare la corrente a getto ad alta velocità.

L'atmosfera di Giove è costituita da più strati e le capacità di imaging uniche di Webb hanno permesso agli scienziati di analizzare diverse altitudini e isolare la corrente a getto. Questa scoperta offre preziose informazioni sulla dinamica atmosferica di Giove e serve come testimonianza delle potenti capacità di osservazione del telescopio spaziale James Webb.

