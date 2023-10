Un nuovo studio rivela una sorprendente corrente a getto ad alta velocità su Giove

Utilizzando il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble della NASA, gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sul pianeta gigante Giove. Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy riporta l'identificazione di una corrente a getto ad alta velocità nella bassa stratosfera di Giove. Questa corrente a getto, situata vicino all'equatore, si estende per oltre 3,000 miglia e raggiunge velocità del vento incredibili di 320 miglia all'ora. Per mettere questo in prospettiva, questi venti sono due volte più veloci di quelli riscontrati in un uragano di categoria 5 sulla Terra.

La scoperta di questa corrente a getto ad alta velocità ha lasciato i ricercatori a bocca aperta. Precedentemente considerato confuso e indistinto, il telescopio spaziale James Webb ha fornito una chiarezza senza precedenti, consentendo agli scienziati di tracciare le caratteristiche nitide di questo turbolento fenomeno atmosferico mentre Giove ruota rapidamente.

Giove, il colossale vicino della Terra, presenta un'atmosfera stratificata simile al nostro pianeta, sebbene la sua composizione e i modelli meteorologici differiscano in modo significativo. Precedenti missioni e osservazioni hanno cercato di decodificare le complesse dinamiche atmosferiche di Giove, tra cui la famosa Grande Macchia Rossa e le nubi cariche di ammoniaca.

Ciò che distingue il telescopio spaziale James Webb è la sua capacità di esplorare gli strati più alti dell'atmosfera di Giove, situati tra 15 e 30 miglia sopra la copertura nuvolosa del pianeta. Questa prospettiva unica ha svelato dettagli sfuggenti e fornito nuove informazioni sugli anelli, i satelliti e l'atmosfera del gigante gassoso.

La scoperta della corrente a getto ad alta velocità è stata resa possibile grazie ad uno sforzo di collaborazione tra il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble. Mentre il primo si è concentrato sulle caratteristiche delle nubi più piccole, il secondo ha approfondito i sistemi tempestosi equatoriali. Combinando le loro osservazioni, gli scienziati hanno acquisito una comprensione completa delle intricate dinamiche atmosferiche di Giove e della struttura tridimensionale delle nuvole temporalesche.

Il confronto tra questi due principali telescopi spaziali aiuta anche a comprendere come la velocità del vento su Giove cambia con l’altitudine e genera wind shears. Gli scienziati coinvolti nello studio prevedono che la forza di questa corrente a getto appena scoperta potrebbe variare considerevolmente nei prossimi anni, fornendo potenzialmente ulteriori informazioni sul modello di oscillazione stratosferica di Giove.

Questa scoperta rivoluzionaria segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione delle dinamiche atmosferiche di Giove e mette in luce le incredibili capacità del telescopio spaziale James Webb nel svelare i misteri degli imponenti corpi celesti del nostro sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?



R: Il James Webb Space Telescope è un grande osservatorio spaziale il cui lancio è previsto per la fine del 2021. È progettato per studiare l'universo nella luce infrarossa e fornire informazioni senza precedenti sugli oggetti e sui fenomeni celesti.

D: Qual è stato il focus del recente studio su Giove?



R: Il recente studio ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble della NASA per identificare e studiare una corrente a getto ad alta velocità nella bassa stratosfera di Giove.

D: Cosa rende unica questa scoperta?



R: La scoperta della corrente a getto ad alta velocità su Giove è notevole perché era mai vista prima e fornisce preziose informazioni sulla turbolenta atmosfera di Giove.

D: Quanto sono veloci i venti nella corrente a getto ad alta velocità?



R: I venti nella corrente a getto ad alta velocità su Giove raggiungono velocità di circa 320 miglia all'ora, ovvero due volte più veloci di quelli riscontrati in un uragano di categoria 5 sulla Terra.

D: In che modo il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble hanno contribuito allo studio?



R: Il telescopio spaziale James Webb si è concentrato sulle strutture nuvolose più piccole, mentre il telescopio spaziale Hubble ha osservato i sistemi di tempeste equatoriali su Giove. Combinando le loro osservazioni, gli scienziati hanno ottenuto una comprensione completa delle dinamiche atmosferiche di Giove.