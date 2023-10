Il telescopio spaziale James Webb rileva il quarzo nelle nuvole dell'esopianeta WASP-17 b

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fatto una scoperta rivoluzionaria, rivelando per la prima volta prove di quarzo nelle nuvole di un pianeta extrasolare. L’esopianeta in questione, WASP-17 b, è un Giove caldo che orbita attorno a una stella di tipo F situata a circa 1,300 anni luce dalla Terra. WASP-17 b è noto per essere uno dei pianeti extrasolari più grandi e gonfi scoperti fino ad oggi.

I ricercatori dell'Università di Bristol nel Regno Unito, guidati da David Grant, erano entusiasti di questa scoperta inaspettata. Grant ha dichiarato: “Eravamo entusiasti! Sapevamo da precedenti osservazioni con il telescopio spaziale Hubble che c’erano aerosol nell’atmosfera di WASP-17 b, ma non avevamo previsto che fossero fatti di quarzo”.

Il team ha utilizzato il Mid-Infrared Instrument (MIRI) sul telescopio Webb per studiare lo spettro di trasmissione di WASP-17 b. Analizzando gli effetti dell'atmosfera del pianeta sulla luce stellare, sono stati in grado di identificare una caratteristica distinta a 8.6 micron, che indica la presenza di quarzo nelle nuvole del pianeta.

La scoperta del quarzo nelle nubi di WASP-17 b è significativa perché è la prima volta che una specifica specie di nubi viene identificata in un pianeta extrasolare in transito. A differenza delle particelle minerali presenti nelle nubi terrestri, i cristalli di quarzo nelle nubi di WASP-17 b non hanno origine da una superficie rocciosa ma si formano all'interno dell'atmosfera stessa del pianeta.

Questa svolta contribuisce alla nostra comprensione della composizione e della complessità delle atmosfere degli esopianeti. Studiando le proprietà delle diverse specie di nubi negli esopianeti, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sui processi e sulle condizioni che modellano questi mondi lontani.

