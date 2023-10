Un nuovo studio spiega la luminosità delle prime galassie

By

Un recente studio condotto dagli astrofisici della Northwestern University ha fatto luce sulla luminosità inaspettata delle prime galassie, osservata dal James Webb Space Telescope (JWST). Le immagini catturate dal telescopio hanno mostrato che queste giovani galassie apparivano troppo luminose e massicce, il che metteva in discussione le attuali teorie della cosmologia.

Tuttavia, le simulazioni condotte dal team della Northwestern suggeriscono che la luminosità di queste galassie non è dovuta alle loro enormi dimensioni, ma piuttosto a sporadici episodi di formazione stellare. Questa scoperta è in linea con il modello standard della cosmologia e risolve il puzzle della loro impossibile luminosità.

Secondo la ricerca, la luminosità di una galassia è tipicamente determinata dalla sua massa. Tuttavia, le nuove scoperte indicano che le galassie meno massicce possono emettere luce intensa attraverso esplosioni irregolari di formazione stellare. Ciò spiega perché le galassie giovani appaiono ingannevolmente massicce e supporta gli attuali modelli cosmologici.

Lo studio, pubblicato sull’Astrophysical Journal Letters, esplora il fenomeno della “formazione stellare esplosiva” nelle galassie primordiali. Le simulazioni del gruppo di ricerca mostrano che le galassie possono formare luce e luminosità sufficienti in un breve periodo di tempo, anche se non sono estremamente massicce.

La scoperta di queste brillanti galassie primordiali mette in discussione le ipotesi precedenti sulla formazione e l’evoluzione delle galassie dopo il Big Bang. Il telescopio spaziale James Webb, lanciato nello spazio, ha fornito significative prove osservative sull'alba cosmica dell'universo, un periodo segnato dalla formazione delle prime stelle e galassie.

Le simulazioni utilizzate in questo studio fanno parte del progetto Feedback of Relativistic Environments (FIRE). I modelli sviluppati dal progetto combinano la teoria astrofisica con algoritmi avanzati per comprendere la formazione, la crescita e l'evoluzione delle galassie. Hanno contribuito a questo studio collaboratori di vari istituti di ricerca, tra cui l’Università di Princeton e l’Università della California.

In conclusione, questa ricerca evidenzia l’importanza di comprendere la formazione stellare bursty e il suo impatto sulla luminosità delle galassie primordiali. I risultati supportano i modelli cosmologici esistenti e forniscono nuove intuizioni sulla fisica dell’alba cosmica.

- Northwestern University

– Lettere del diario astrofisico