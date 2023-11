Alla scoperta di indizi sui sistemi planetari dalle insegne al neon

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha portato alla luce intriganti informazioni sulla formazione e sul futuro dei sistemi planetari seguendo la scia delle insegne al neon. Esaminando il disco di polvere che circonda la stella SZ Chamaeleontis (SZ Cha), i ricercatori hanno rilevato tracce distinte di neon, facendo luce sulle condizioni necessarie per la formazione dei pianeti.

In una scoperta rivoluzionaria, si è scoperto che le letture del neon osservate dal telescopio spaziale Spitzer in pensione nel 2008 e le successive letture di Webb nel 2023 hanno mostrato un cambiamento significativo nella radiazione ad alta energia che raggiunge il disco. Questa alterazione influenza direttamente il processo di evaporazione del disco e, in definitiva, influisce sulla finestra temporale disponibile per la formazione dei pianeti.

L'astronoma Catherine Espaillat della Boston University, che ha condotto sia le osservazioni Spitzer che quelle Webb, sottolinea la connessione tra SZ Cha e il passato del nostro sistema solare, affermando: "Le materie prime per la Terra, e infine la vita, erano presenti nel disco di materiale che circondava il sole dopo la sua formazione, e quindi studiare questi altri giovani sistemi è quanto di più vicino possiamo arrivare a tornare indietro nel tempo per vedere come è iniziata la nostra storia.

Il neon funge da indicatore cruciale del tipo e dell'intensità della radiazione che bombarda il disco. Il rilevamento da parte di Spitzer di un livello insolito di neon III nel disco di SZ Cha ha rivelato che la radiazione dominante era la luce ultravioletta (UV) invece dei raggi X più comunemente osservati. Questa deviazione dalla norma è molto significativa in termini di longevità del disco e del suo potenziale di supportare la formazione dei pianeti.

Secondo l’astronomo Thanawuth Thanathibodee della Boston University, la presenza di luce UV, al contrario dei raggi X, consente una vita più estesa del disco, fornendo ai pianeti un milione di anni in più per lo sviluppo. Questa nuova comprensione evidenzia la corsa contro il tempo che i pianeti affrontano nel loro processo di formazione.

I ricercatori ipotizzano che la discrepanza nella rilevazione dei neon potrebbe essere attribuita all’impatto di un forte vento, che assorbe la luce UV quando è attivo, lasciando che i raggi X dominino il disco. Questa scoperta sottolinea la complessità e la natura dinamica di questi sistemi planetari.

Andando avanti, gli scienziati continueranno a utilizzare Webb per identificare altri casi di variabilità nelle condizioni del disco. In tal modo, mirano a svelare le complessità dello sviluppo del sistema planetario attorno a stelle che assomigliano al nostro Sole.

FAQ:

D: Perché il neon è importante nello studio dei sistemi planetari?

R: Il neon funge da indicatore della radiazione dominante che colpisce il disco, influenzandone il processo di evaporazione e, di conseguenza, il tempo a disposizione per la formazione dei pianeti.

D: Qual è stata la differenza nelle letture dei neon osservate da Spitzer e Webb?

R: Spitzer ha osservato un livello anomalo di neon III, che indica la dominanza della luce ultravioletta (UV) nel disco di SZ Cha. Webb in seguito osservò un ritorno ai livelli tipici del rapporto neon II/neon III.

D: In che modo il tipo di radiazione influisce sulla durata del disco?

R: Quando la luce ultravioletta estrema è dominante, la durata del disco viene estesa, consentendo un periodo più lungo per la formazione dei pianeti. Al contrario, la dominanza dei raggi X accelera l’evaporazione del disco e riduce il tempo a disposizione per la formazione dei pianeti.