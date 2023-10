Gli scienziati scoprono nanocristalli di quarzo nell'atmosfera di un esopianeta

By

I ricercatori che utilizzano il telescopio spaziale James Webb della NASA hanno fatto una scoperta straordinaria nell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Per la prima volta, nanocristalli di quarzo sono stati rilevati nelle nubi ad alta quota di WASP-17 b, un esopianeta caldo di Giove situato a 1,300 anni luce dalla Terra.

Il gruppo di ricerca, guidato da David Grant dell'Università di Bristol, nel Regno Unito, ha fatto questa scoperta inaspettata mentre studiava la composizione atmosferica di WASP-17 b. Avevano previsto di trovare aerosol nell'atmosfera del pianeta, ma sono rimasti sorpresi nello scoprire che questi aerosol erano costituiti da particelle di quarzo.

I silicati, minerali ricchi di silicio e ossigeno, si trovano comunemente in tutta la galassia. Costituiscono la maggior parte della Terra, della Luna e di altri corpi celesti rocciosi. Tuttavia, i grani di silicato precedentemente scoperti nelle atmosfere degli esopianeti erano tipicamente silicati ricchi di magnesio come olivina e pirosseno, non quarzo puro o SiO2.

Questa scoperta sfida le teorie esistenti su come si formano ed evolvono le nubi degli esopianeti. Hannah Wakeford, coautrice dello studio, ha dichiarato che si aspettavano di osservare silicati di magnesio. Tuttavia, hanno invece trovato le particelle “seme” necessarie per formare grani di silicato più grandi.

Il team ha osservato WASP-17 b per quasi 10 ore utilizzando il telescopio James Webb. Hanno raccolto oltre 1,275 misurazioni della luce nel medio infrarosso mentre il pianeta passava davanti alla sua stella. Nei dati è apparsa una caratteristica sorprendente – un “rigonfiamento” a 8.6 micron – che non ci si aspetterebbe se le nuvole fossero fatte di silicati di magnesio o altri aerosol ad alta temperatura. Tuttavia, questa caratteristica è in linea con la presenza del quarzo.

I cristalli di quarzo rilevati nell'atmosfera di WASP-17 b hanno la forma di prismi esagonali, simili a quelli trovati nei geodi sulla Terra. Tuttavia, sono incredibilmente piccoli e misurano solo circa 10 nanometri di diametro. A differenza delle particelle minerali presenti nelle nuvole terrestri, questi cristalli di quarzo hanno origine nell'atmosfera stessa del pianeta, formandosi direttamente dal gas in condizioni estreme.

Comprendere la composizione di queste nubi è fondamentale per comprendere l’esopianeta nel suo insieme. I pianeti gioviani caldi come WASP-17 b sono costituiti principalmente da idrogeno ed elio, con piccole quantità di altri gas come vapore acqueo e anidride carbonica. La scoperta dei cristalli di silice fornisce preziose informazioni sui diversi materiali che modellano l’ambiente di questo pianeta.

Sebbene l’esatta quantità e distribuzione del quarzo nelle nubi dell’esopianeta siano incerte, i ricercatori ritengono che probabilmente le nubi circolino attorno al pianeta. Quando raggiungono il lato più caldo del giorno, vaporizzano e si disperdono.

Questa ricerca innovativa apre nuove porte nello studio delle atmosfere degli esopianeti, sfidando le ipotesi precedentemente sostenute ed espandendo la nostra conoscenza del cosmo.

