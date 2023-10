Nanocristalli di quarzo rilevati nell'esopianeta WASP-17 b

By

I ricercatori che utilizzano il telescopio spaziale James Webb della NASA hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nell'atmosfera dell'esopianeta WASP-17 b. Utilizzando lo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) di Webb, hanno rilevato tracce di nanocristalli di quarzo nelle nubi ad alta quota dell'esopianeta. Ciò segna la prima volta che particelle di silice (SiO2) sono state osservate nell’atmosfera di un esopianeta.

La presenza di silicati, minerali ricchi di silicio e ossigeno, è comune nel nostro sistema solare e in tutta la galassia. Tuttavia, precedenti osservazioni di esopianeti e nane brune avevano rilevato silicati ricchi di magnesio come olivina e pirosseno, non quarzo puro.

La scoperta mette alla prova la nostra comprensione di come si formano ed evolvono le nubi degli esopianeti. I ricercatori si aspettavano di trovare silicati di magnesio, ma invece hanno trovato gli elementi costitutivi di questi silicati: minuscole particelle di quarzo necessarie per formare grani di silicato più grandi. Questa scoperta getta nuova luce sulla formazione delle nuvole nelle atmosfere degli esopianeti.

WASP-17 b, con un volume più di sette volte quello di Giove, è uno dei più grandi esopianeti conosciuti. Il suo breve periodo orbitale e le sue grandi dimensioni lo rendono un candidato ideale per la spettroscopia di trasmissione, una tecnica che prevede la misurazione di come l'atmosfera di un pianeta influenza la luce stellare.

Il team ha osservato il sistema WASP-17 per quasi 10 ore, raccogliendo misurazioni della luminosità della luce nel medio infrarosso. Analizzando il blocco di diverse lunghezze d'onda della luce, hanno scoperto un inaspettato “rigonfiamento” a 8.6 micron, che indica la presenza di cristalli di quarzo nelle nuvole del pianeta.

I cristalli di quarzo nelle nuvole di WASP-17 b sono diversi da quelli trovati sulla Terra. Si formano nel calore estremo e nella bassa pressione dell'atmosfera del pianeta, dove i cristalli solidi possono formarsi direttamente dal gas.

Comprendere la composizione delle nuvole è essenziale per comprendere il pianeta nel suo insieme. La presenza di cristalli di quarzo rivela l'inventario dei diversi materiali e il modo in cui modellano l'ambiente del pianeta.

Sono necessari ulteriori studi per determinare la quantità di quarzo nelle nuvole e il modo in cui circola intorno al pianeta. WASP-17 b è uno dei tre pianeti presi di mira dalla ricognizione profonda delle atmosfere degli esopianeti effettuata dal James Webb Space Telescope utilizzando indagini DREAMS (Multi-instrument Spectroscopy).

Questa scoperta apre nuove possibilità per comprendere le atmosfere degli esopianeti e i processi che avvengono al loro interno. Il telescopio spaziale James Webb continua a fornire preziose informazioni sui misteri del nostro universo.

