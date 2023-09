La tensione di Hubble: il telescopio spaziale James Webb della NASA migliorerà le misurazioni del tasso di espansione dell'Universo

La velocità con cui l'universo si sta espandendo, nota come costante di Hubble, è un parametro fondamentale per comprendere l'evoluzione e il destino del cosmo. Tuttavia, esiste una differenza persistente chiamata “tensione di Hubble” tra il valore misurato della costante utilizzando vari indicatori di distanza e il suo valore previsto dal bagliore residuo del big bang.

Per risolvere questa discrepanza, il telescopio spaziale James Webb della NASA viene utilizzato per perfezionare ed esaminare le prove osservative della tensione di Hubble. Il premio Nobel Adam Riess e i suoi colleghi della Johns Hopkins University e dello Space Telescope Science Institute hanno utilizzato le capacità di Webb per migliorare la precisione delle misurazioni locali della costante di Hubble.

La costante di Hubble è come un segnale di limite di velocità cosmico che ci dice quanto velocemente si sta espandendo l'universo. Gli astronomi determinano questo valore misurando la luminosità di alcune stelle in galassie distanti, note come variabili Cefeidi, che fungono da indicatori di distanza affidabili. Più lungo è il periodo di pulsazione di una Cefeide, più luminosa è intrinsecamente, consentendo agli scienziati di misurare il tasso di espansione dell'universo nel tempo.

Le variabili Cefeidi sono state lo strumento standard di riferimento per misurare le distanze delle galassie situate a centinaia di milioni di anni luce di distanza. Tuttavia, queste stelle sono spesso affollate insieme nelle galassie che le ospitano, rendendo difficile separarle dalle loro vicine in linea di vista. Questa limitazione ha portato allo sviluppo del telescopio spaziale Hubble, che ha fornito una risoluzione migliore rispetto ai telescopi terrestri e ha consentito l’identificazione delle singole variabili Cefeidi nelle galassie a grandi distanze.

Grazie alla visione infrarossa più nitida di Webb, gli astronomi possono isolare più chiaramente le variabili Cefeidi dalle stelle circostanti, perfezionando ulteriormente la precisione delle misurazioni della distanza. Combinate con le precedenti osservazioni del telescopio Hubble, queste misurazioni raffinate aiuteranno a determinare il tasso di espansione dell’universo in modo più accurato.

La tensione di Hubble ha implicazioni significative per la nostra comprensione del cosmo, poiché una misurazione precisa della costante di Hubble è cruciale per determinare l’età e il destino ultimo dell’universo. Il telescopio spaziale James Webb rappresenta un'entusiasmante opportunità per far luce su questo intrigante fenomeno e fornire ulteriori informazioni sull'espansione del nostro universo.

