Come vedere l'eclissi solare "Anello di fuoco" nell'area di Kansas City

Manca solo un giorno ad un'eclissi solare anulare parziale a Kansas City! Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra ma quando si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso. Ciò fa sì che la Luna appaia più piccola del Sole e non lo copra completamente. Le differenze di dimensioni creano un disco scuro, la Luna, sopra un disco relativamente più grande e luminoso, il Sole. Il risultato è la comparsa di un “anello di fuoco” attorno alla luna.

Per osservare l'eclissi in sicurezza, avrai bisogno di filtri solari speciali, come gli occhiali per eclissi. Gli occhiali da sole comuni non sono sicuri per guardare il sole.

Purtroppo le previsioni danno cielo coperto per gran parte della manifestazione. Vale comunque la pena provare a intravedere la massima copertura intorno alle 11:50 di sabato 14 ottobre.

Ricorda di essere al sicuro e buona fortuna osservando l'eclissi solare "Anello di fuoco"!

