Migliorare la sicurezza degli astronauti: i dispositivi indossabili offrono segnali di orientamento nello spazio

Gli astronauti affrontano numerose sfide quando si avventurano oltre la superficie terrestre e il disorientamento spaziale rappresenta un rischio significativo per la loro sicurezza. Tradizionalmente, gli astronauti sono sottoposti a un addestramento intensivo per combattere questo problema. Tuttavia, i ricercatori della Brandeis University negli Stati Uniti hanno fatto una scoperta rivoluzionaria: dispositivi indossabili dotati di vibrotattori che forniscono segnali di orientamento possono migliorare l’efficacia dei programmi di formazione, rendendo potenzialmente più sicuri i viaggi nello spazio.

Il dottor Vivekanand P. Vimal, autore principale dello studio pubblicato su Frontiers in Physiology, spiega che i voli spaziali di lunga durata possono portare a fattori di stress fisiologici e psicologici, rendendo gli astronauti più suscettibili al disorientamento spaziale. In questo stato, gli astronauti non possono più fare affidamento sui loro sensori interni, dai quali hanno fatto affidamento per tutta la vita.

I ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando la deprivazione sensoriale e un dispositivo di rotazione multiasse per simulare le condizioni di volo spaziale. I partecipanti, che erano privati ​​dei loro sensi naturali, dovevano determinare se i vibrotattori potevano correggere i segnali fuorvianti provenienti dai loro sistemi vestibolari e se potevano essere addestrati a fidarsi di questi segnali.

Trenta partecipanti sono stati coinvolti nello studio, di cui 10 hanno ricevuto formazione sul dispositivo di rotazione, 10 sull'utilizzo dei vibrotattori e i restanti 10 su entrambi. La formazione prevedeva compiti che miravano a disconnettere i partecipanti dal loro senso vestibolare e riporre invece la loro fiducia nei vibrotattori. I partecipanti indossavano bende e tappi per le orecchie mentre facevano affidamento sui vibrotattori, che erano attaccati alle loro braccia e vibravano quando si allontanavano dal punto di equilibrio.

I risultati hanno mostrato che tutti i gruppi inizialmente sperimentavano disorientamento quando si trovavano ad affrontare condizioni simili al volo spaziale. Tuttavia, coloro che indossavano vibrotattori hanno ottenuto risultati migliori rispetto a coloro che hanno ricevuto solo formazione. Mentre il gruppo di solo addestramento ha lottato con incidenti, controllo dell'equilibrio e destabilizzazione accidentale, il gruppo che ha ricevuto addestramento e vibrotattori ha ottenuto i risultati migliori.

Sebbene i partecipanti non abbiano raggiunto lo stesso livello di prestazioni dell’analogo terrestre, questo studio evidenzia il potenziale dei dispositivi indossabili nel volo spaziale. I ricercatori ritengono che con ulteriori sperimentazioni approfondite, questi dispositivi potrebbero aiutare gli astronauti ad atterrare in sicurezza su altri pianeti e fornire supporto durante le passeggiate spaziali.

FAQ

D: Cos'è il disorientamento spaziale?



R: Il disorientamento spaziale si riferisce alla perdita di orientamento o consapevolezza della propria posizione e movimento rispetto all'ambiente circostante.

D: Come funzionano i dispositivi indossabili con vibrotattori?



R: I dispositivi indossabili con vibrotattori utilizzano le vibrazioni per fornire indicazioni di orientamento alle persone. I vibrotattori vibrano quando chi li indossa si allontana dal punto di equilibrio, aiutandolo a mantenere l'orientamento e l'equilibrio.

D: Quali sono stati i risultati dello studio condotto dai ricercatori?



R: Lo studio ha dimostrato che i partecipanti che indossavano vibrotattori hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli che hanno ricevuto solo formazione. La combinazione di allenamento e vibrotattori ha prodotto i migliori risultati.

D: In che modo i dispositivi indossabili possono apportare vantaggi agli astronauti durante i voli spaziali?



R: I dispositivi indossabili hanno il potenziale per migliorare la sicurezza degli astronauti durante il volo spaziale. Possono aiutare ad atterrare in sicurezza su altri pianeti e supportare gli astronauti durante le attività al di fuori della navicella spaziale.

D: Quali sono le possibilità future per i dispositivi indossabili nei voli spaziali?



R: Se si dimostreranno positivi in ​​ulteriori sperimentazioni, i dispositivi indossabili con vibrotattori potrebbero avere varie applicazioni nel volo spaziale, migliorando la sicurezza e le prestazioni degli astronauti.