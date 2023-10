Nuove intuizioni su Marte: svelare i segreti dell'interno del pianeta rosso

By

In una scoperta epocale, le onde sismiche derivanti dall’impatto di un meteorite su Marte hanno offerto agli scienziati una nuova prospettiva sugli enigmatici meccanismi interni del Pianeta Rosso. Il lander InSight della NASA ha raccolto dati che hanno portato a una sostanziale rivalutazione della struttura interna di Marte. Queste informazioni sismiche rivoluzionarie hanno svelato uno strato di roccia fusa precedentemente sconosciuto che circonda un nucleo metallico liquido compatto e denso.

I dati sismici rivelano un regno nascosto di roccia fusa che avvolge il nucleo di Marte. Prima di questa rivelazione, gli scienziati avevano osservato solo onde sismiche che rimbalzavano sulla parte superiore del nucleo, senza mai penetrarvi. Il comportamento di queste onde indicava la presenza di uno strato di silicato fuso, spesso circa 90 miglia, situato sul fondo del mantello, lo strato roccioso che si trova tra la crosta più esterna di Marte e il suo nucleo. Questa incredibile scoperta suggerisce che Marte, a differenza della Terra, possiede uno strato fuso che circonda il suo nucleo.

Inoltre, i ricercatori hanno ricalcolato le dimensioni del nucleo di Marte, scoprendo che il suo volume è circa il 30% più piccolo di quanto stimato in precedenza. Con un diametro di circa 2,080 miglia, il nucleo è composto principalmente da ferro e nichel, insieme ad elementi più leggeri come zolfo, ossigeno, carbonio e idrogeno. Tuttavia, la percentuale di questi elementi più leggeri nella composizione del nucleo è inferiore rispetto alle stime precedenti e comprende solo il 9-15% in peso.

L'impatto del meteorite che ha innescato questa svolta sismica si è verificato nella regione montuosa di Marte conosciuta come Tempe Terra il 18 settembre 2021. Nonostante la posizione dell'impatto sul lato opposto di Marte rispetto alla posizione di InSight in Elysium Planitia, ha causato un terremoto di magnitudo 4.2 e ha lasciato dietro un cratere che misura circa 425 piedi di larghezza. Questo evento è stato cruciale nella trasmissione delle onde sismiche attraverso le profondità interne del pianeta, consentendo agli scienziati di ottenere informazioni senza precedenti sul nucleo di Marte.

La missione InSight, sebbene ritirata dalla Nasa nel 2022 dopo quattro anni di attività, continua a lasciare un’eredità duratura. Le sue preziose registrazioni sismiche hanno fornito un patrimonio di conoscenze sui processi complessi e sfaccettati che modellano Marte. L’analisi in corso di questi dati promette di approfondire la nostra comprensione dell’intrigante interno del Pianeta Rosso.

FAQ:

D: Cosa hanno rivelato le onde sismiche derivanti dall'impatto del meteorite su Marte?

R: Queste onde sismiche hanno svelato uno strato sconosciuto di roccia fusa che circonda il nucleo metallico liquido compatto e denso di Marte.

D: Come hanno fatto gli scienziati a calcolare la dimensione del nucleo di Marte?

R: Gli scienziati hanno ricalcolato le dimensioni del nucleo di Marte e hanno scoperto che è circa il 30% più piccolo in volume rispetto alle stime precedenti, con un diametro di circa 2,080 miglia.

D: Qual è la composizione del nucleo di Marte?

R: Il nucleo di Marte è composto principalmente da ferro e nichel, insieme ad elementi più leggeri come zolfo, ossigeno, carbonio e idrogeno.

D: Per quanto tempo è stata operativa la missione InSight?

R: La missione InSight è stata operativa per quattro anni prima di essere ritirata dalla Nasa nel 2022.

D: In quale regione di Marte è avvenuto l'impatto del meteorite?

R: L'impatto del meteorite è avvenuto nella regione montuosa di Marte conosciuta come Tempe Terra.

D: In che modo l'impatto del meteorite ha trasmesso le onde sismiche attraverso l'interno di Marte?

R: L'impatto ha causato un terremoto di magnitudo 4.2 e ha lasciato un cratere, che ha permesso alle onde sismiche di penetrare nelle profondità di Marte, compreso il nucleo.