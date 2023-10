Processi naturali ed emissioni di anidride carbonica: il ruolo sorprendente dell'erosione delle rocce

By

Quando si parla di cambiamento climatico, spesso pensiamo che i principali colpevoli siano le ciminiere industriali. Tuttavia, anche i processi naturali contribuiscono in modo significativo al fenomeno del riscaldamento. Una fonte sorprendente di emissioni di anidride carbonica è l’erosione delle rocce.

L’erosione delle rocce, causata dall’azione dell’acqua e del vento, è stata a lungo considerata un fenomeno naturale che aiuta a guarire e sostenere il nostro pianeta. La credenza comune era che l’acqua piovana, agendo come un acido debole, avrebbe interagito con alcuni minerali delle rocce, dissolvendo l’anidride carbonica e rimuovendola dall’atmosfera. Tuttavia, recenti ricerche hanno scoperto che l’erosione delle rocce potrebbe effettivamente essere una fonte significativa di emissioni di anidride carbonica.

Il paesaggio dinamico della Terra gioca un ruolo cruciale in questo processo. Quando le placche tettoniche si spingono l’una contro l’altra, frammenti di rocce sepolte emergono in superficie, contribuendo alla crescita di montagne come l’Himalaya e le Ande. Inoltre, i sedimenti rocciosi ricchi di carbonio, un tempo piante e animali antichi, vengono esposti quando si verificano sconvolgimenti tettonici.

Quando queste fonti di carbonio incontrano acqua e aria, l’ossigeno si combina con il carbonio esposto, dando luogo alla creazione di anidride carbonica. La quantità di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera attraverso questo processo è significativa, rivaleggiando con le emissioni dei vulcani di tutto il mondo.

Per calcolare la portata di questi processi atmosferici a livello globale, gli scienziati hanno misurato i livelli di renio, un elemento rilasciato nell’acqua quando il carbonio della roccia interagisce con l’ossigeno. Hanno utilizzato questi dati per stimare la quantità di carbonio rilasciata nell’atmosfera da queste fonti. Analizzando la disponibilità di carbonio organico nelle rocce a livello superficiale e identificando i punti caldi dell’erosione, come l’Himalaya orientale, le Montagne Rocciose e le Ande, gli scienziati hanno determinato che l’erosione delle rocce potrebbe rilasciare circa 68 megatoni di carbonio all’anno.

Sebbene questa quantità sia sostanzialmente inferiore alle attuali emissioni umane di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili, è comunque significativa. Poiché il clima della Terra continua a riscaldarsi a causa dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo, il riscaldamento delle rocce potrebbe portare a una fuga di carbonio ancora maggiore da queste fonti.

La migliore comprensione di questi flussi naturali di carbonio può aiutare a migliorare le previsioni del bilancio di carbonio della Terra per il futuro. Questi risultati evidenziano l’importanza di considerare l’erosione delle rocce quando si valutano gli impatti dei cambiamenti climatici e sottolineano la necessità di ridurre le emissioni umane di CO2 derivanti dai combustibili fossili.

Fonti: Natura