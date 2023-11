Nuovi visitatori invernali: i Waxwings deliziano gli amanti del birdwatching in Irlanda

By

Durante la recente escursione dell'Inishowen Wildlife Club a Inch, Martin Moloney della contea di Donegal ha avvistato un impressionante stormo di 18 ali di cera il 21 ottobre. Questi splendidi uccelli, visitatori abituali dell'Irlanda dalla Scandinavia settentrionale, non si vedevano in un numero così elevato negli ultimi cinque o sei anni.

Cosa porta queste ali di cera in Irlanda? Secondo gli esperti, le migrazioni e le irruzioni demografiche sono influenzate da una combinazione di fattori. Una stagione riproduttiva di successo nei territori settentrionali, unita a una carenza di bacche invernali, porta una popolazione più numerosa alla ricerca di fonti alimentari alternative. In Irlanda, questi uccelli colorati spesso affollano le aree edificate del nord e dell'est, dove possono banchettare con le bacche di alberi ornamentali, arbusti, biancospini e sorbi. Incredibilmente, possono consumare 2-3 volte il loro peso corporeo al giorno!

Dall'aspetto inconfondibile, le ali di cera hanno un piumaggio rosa-marrone chiaro, una cresta prominente e caratteristiche punte giallo brillante sulle ali e sulla coda. Mentre volano in piccoli stormi, il loro richiamo tintinnante riempie l'aria, rendendoli un piacere uditivo per gli appassionati di uccelli. L'avvistamento di Martin Moloney segna la prima registrazione di uno stormo di ali di cera in Irlanda quest'inverno, suscitando entusiasmo tra gli appassionati di birdwatching.

Resta da vedere se questi uccelli continueranno a visitare l’Irlanda o diventeranno un evento regolare. La loro presenza porta gioia e un senso di meraviglia a coloro che hanno la fortuna di avvistarli, ricordandoci i diversi e affascinanti visitatori aviari che abbelliscono le nostre coste.

FAQ

D: Con quale frequenza i Waxwings visitano l'Irlanda?

R: I Waxwings sono visitatori invernali regolari in Irlanda dalla Scandinavia settentrionale, anche se il loro modello di visita varia ogni anno. L'ultima visita significativa è stata osservata cinque o sei anni fa.

D: Cosa innesca le irruzioni demografiche dei Waxwings?

R: Le irruzioni demografiche nei terreni di riproduzione delle ali di cera sono probabilmente causate da una stagione riproduttiva di successo accompagnata da una carenza di bacche invernali. Questa combinazione spinge una popolazione in aumento a migrare alla ricerca di fonti alimentari alternative.

D: Cosa mangiano i Waxwings?

R: I Waxwings hanno una dieta variata che consiste principalmente di bacche di alberi ornamentali, arbusti, biancospino e sorbo. Possono consumare 2-3 volte il loro peso corporeo in cibo al giorno.

D: Come si possono identificare i Waxwings?

R: Le ali di cera sono facilmente riconoscibili con il loro piumaggio rosa-marrone chiaro, la cresta prominente e le punte delle ali e della coda di colore giallo brillante. Volano anche in piccoli stormi e producono un tintinnio simile a una campana.

D: I Waxwings sono uno spettacolo comune in Irlanda?

R: I Waxwings non sono uno spettacolo comune in Irlanda, ma occasionalmente visitano le aree edificate nel nord e nell'est del paese, dove trovano adeguate fonti di cibo.

D: Cosa rende le ali di cera uniche tra le specie di uccelli?

R: Le caratteristiche uniche dei Waxwings includono il loro aspetto sorprendente, con piumaggio rosa-marrone chiaro, una cresta prominente e punte delle ali e della coda di colore giallo brillante. Li distinguono anche la loro capacità di consumare 2-3 volte il loro peso corporeo al giorno e il loro richiamo tintinnante.