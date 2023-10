Il ruolo del tessuto connettivo nelle fusa di un gatto

By

Un team di scienziati austriaci ha scoperto che i tessuti connettivi incorporati nelle corde vocali dei gatti svolgono un ruolo cruciale nella produzione del suono delle fusa. Questa scoperta mette in discussione l’ipotesi prevalente su come i gatti fanno le fusa e richiede una rivalutazione della nostra comprensione di questo affascinante comportamento felino.

I gatti, a differenza di molti altri animali, hanno la capacità unica di produrre suoni che fanno le fusa. Le fusa sono una caratteristica esclusiva dei gatti, anche se anche alcune altre specie possono produrre suoni simili. I gatti si dividono ulteriormente in due categorie: quelli che fanno le fusa e quelli che ruggiscono. Leoni, tigri, giaguari e leopardi appartengono a quest'ultima categoria e non possono fare le fusa. Gli scienziati hanno suggerito che la differenza nelle capacità di vocalizzazione è dovuta alle differenze nell'ossificazione dell'osso ioide nella laringe.

Le fusa sono caratterizzate da brontolii a bassa frequenza, tipicamente tra le 20 e le 30 vibrazioni al secondo. Questo è inferiore al previsto in base alle dimensioni delle corde vocali di un gatto. Generalmente, gli animali più grandi con corde vocali più lunghe producono suoni a frequenza più bassa. I gatti, tuttavia, sono animali relativamente piccoli, quindi il mistero sta nel modo in cui producono delle fusa a così bassa frequenza.

Una teoria che da allora è stata scartata suggeriva che i suoni delle fusa fossero causati dal flusso sanguigno turbolento. Studi più recenti hanno evidenziato un meccanismo diverso, in cui i gatti contraggono i muscoli della laringe per produrre il suono delle fusa mentre inspirano ed espirano. Questa è nota come ipotesi della “contrazione muscolare attiva” (AMC). Tuttavia, ci sono prove empiriche limitate a sostegno di questa teoria.

In uno studio recente, gli scienziati austriaci hanno testato ulteriormente l’ipotesi dell’AMC esaminando la laringe di gatti domestici deceduti. Le laringi venivano asportate e poi sottoposte a vari esperimenti per determinare il meccanismo dietro le fusa. I ricercatori hanno scoperto che nelle laringi asportate si potevano produrre suoni di fusa senza la necessità di contrazioni muscolari. Invece, la presenza di tessuto connettivo incorporato nelle corde vocali ha svolto un ruolo cruciale nella produzione dei suoni delle fusa.

Questa scoperta mette alla prova la nostra comprensione di come i gatti fanno le fusa e suggerisce che potrebbe essere coinvolta una combinazione di meccanismi. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, questo studio fornisce preziose informazioni sull’affascinante mondo delle vocalizzazioni dei gatti.

