Una strana coppia di galassie potrebbe essere la prova dell'esistenza di stringhe cosmiche

By

I ricercatori hanno identificato una coppia di galassie che potrebbero potenzialmente essere la prova dell'esistenza di stringhe cosmiche, ipotetiche crepe o rughe nel tessuto dell'universo. Le galassie, note come SDSSJ110429, appaiono come un'immagine duplicata a causa di una lente gravitazionale, che potrebbe essere causata da una cicatrice nello spazio tra noi e le galassie.

Si ritiene che le stringhe cosmiche siano strutture sottili, dense e massicce formatesi all'inizio dell'universo. Si stima che questi difetti unidimensionali non siano più larghi di un protone e si ritiene che si estendano attraverso l'intero universo. Sebbene le stringhe cosmiche siano state teorizzate, le prove fisiche a sostegno della loro esistenza sono limitate.

Rilevare le stringhe cosmiche può essere difficile poiché i loro effetti possono essere simili ad altri fenomeni. Tuttavia, i ricercatori, guidati da Margarita Safonova dell'Istituto indiano di astrofisica, hanno identificato diverse potenziali stringhe cosmiche, inclusa la coppia di galassie SDSSJ110429. L’assenza di massa osservabile in primo piano e di luce distorta suggerisce che queste galassie potrebbero non essere una lente gravitazionale ma piuttosto due oggetti distinti o prove di stringhe cosmiche.

I ricercatori hanno condotto un’analisi dettagliata della luce proveniente da SDSSJ110429 e hanno scoperto che gli spettri (il modello delle lunghezze d’onda della luce) di entrambe le galassie erano quasi identici, indicando una potenziale duplicazione della lente gravitazionale. Inoltre, altre coppie di galassie all’interno del campo di studio hanno mostrato proprietà simili.

Modellando i dati osservativi, i ricercatori hanno concluso che gli accoppiamenti di galassie in questa candidata stringa cosmica potrebbero essere spiegati da cambiamenti nell’orientamento e nella piegatura della stringa. Sono necessarie ulteriori ricerche e prove per confermare l’esistenza delle stringhe cosmiche, ma questi risultati forniscono una nuova strada per esplorare queste strutture sfuggenti.

Definizioni:

– Stringhe cosmiche: ipotetiche crepe o rughe nel tessuto dell’universo che si pensa si siano formate durante le prime fasi dell’universo. Queste strutture sono sottili, dense e massicce.

– Lente gravitazionale: La deflessione della luce dovuta alla curvatura dello spazio-tempo attorno a un oggetto massiccio, come una galassia o un ammasso di galassie. Ciò può provocare distorsioni, ingrandimenti e duplicazioni osservabili di oggetti distanti.

– Spettri: la distribuzione delle lunghezze d'onda della luce emesse o assorbite da un oggetto celeste.

Fonte: Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, arXiv