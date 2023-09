La ricerca rivela quando potrebbero essersi formati i primi esocontinenti

By

La professoressa di astronomia Jane Greaves dell'Università di Cardiff ha condotto una ricerca per determinare quando potrebbero essersi formati i primi esocontinenti, o continenti su altri pianeti. Lo studio, intitolato “Quando furono i primi esocontinenti?” e pubblicato nelle Research Notes dell'American Astronomical Society, mira a migliorare la ricerca di mondi abitabili identificando luoghi in cui è più probabile che si trovino pianeti rocciosi con tettonica a placche.

Sebbene la tettonica a placche possa non essere essenziale per l’inizio della vita, svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’abitabilità di un pianeta nel tempo. La tettonica a placche aiuta a regolare la temperatura di un pianeta e a rilasciare calore dal suo nucleo, il che è importante per mantenere una magnetosfera protettiva e rimanere all’interno della zona abitabile.

Greaves si è concentrato sulla correlazione tra la produzione di calore del nucleo di un pianeta e la presenza della tettonica a placche. Il calore nel nucleo di un pianeta è generato da elementi radioattivi come uranio, torio e potassio. Questi elementi si formano nelle collisioni di stelle di neutroni e nelle esplosioni di supernova.

Per determinare quali stelle hanno maggiori probabilità di avere pianeti con tettonica a placche e continenti, Greaves ha analizzato i dati sulle abbondanze stellari di diversi elementi e li ha combinati con le età delle stelle. Ha classificato le stelle in due gruppi: stelle a disco sottile, che sono più giovani e hanno una metallicità più elevata, e stelle a disco spesso, che sono più vecchie e hanno una metallicità inferiore.

Dallo studio è emerso che l’aspetto dei continenti sulla Terra rappresenta all’incirca il valore medio rispetto ad altri pianeti. La formazione dei continenti sulla Terra è iniziata circa 3 miliardi di anni fa, mentre le stelle a disco sottile nel campione hanno mostrato la prima apparizione di continenti 2 miliardi di anni prima della Terra, e le stelle a disco spesso hanno mostrato continenti apparsi anche prima, circa 4-5 miliardi di anni prima della Terra. .

La ricerca ha anche dimostrato una relazione tra la presenza di continenti e il rapporto ferro/idrogeno (Fe/H) nelle stelle. I pianeti con rapporti Fe/H più bassi hanno maggiori probabilità che i continenti si formino prima.

Greaves suggerisce che le stelle con metallicità sub-solare potrebbero essere obiettivi promettenti nella ricerca di esopianeti abitabili dotati di continenti. Questi pianeti potrebbero aver sviluppato forme di vita avanzate prima della Terra.

Lo studio conclude che la scoperta di esopianeti rocciosi con continenti longevi è molto promettente. Ulteriori indagini sull’abbondanza di isotopi come il torio e il potassio, che contribuiscono al riscaldamento radiogenico, potrebbero rivelare più sistemi in cui la vita terrestre potrebbe aver preceduto la vita sulla Terra.

Nel complesso, questa ricerca amplia la nostra comprensione della formazione e dell’abitabilità dei pianeti oltre il nostro sistema solare, fornendo preziose informazioni per la futura esplorazione planetaria.