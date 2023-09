Esplorazione delle profondità marine: approfondimenti dell'esploratore oceanico Jon Copley

L'esploratore oceanico Jon Copley ha trascorso anni avventurandosi nelle profondità dell'oceano per studiarne le misteriose creature e gli habitat. Nel suo nuovo libro, “Deep Sea: 10 cose che dovresti sapere”, Copley affronta domande comuni e idee sbagliate sulle profondità del mare.

Copley discute alcune delle recenti entusiasmanti scoperte nella ricerca sulle profondità marine, in particolare nel campo dell'ecologia sensoriale. Gli scienziati hanno acquisito informazioni su come gli animali delle profondità marine percepiscono il loro ambiente e interagiscono tra loro. Questi risultati mettono in discussione l’idea che il mare profondo sia un regno arido e sconosciuto.

Uno dei più grandi malintesi sulle profondità del mare è l’idea che ne sappiamo molto poco rispetto alla Luna o a Marte. Sebbene la mappatura dettagliata del fondale oceanico profondo sia ancora incompleta a causa delle sfide poste dall’acqua di mare, la nostra conoscenza delle profondità marine supera di gran lunga la nostra comprensione di altre superfici extraterrestri. Il mare profondo è un ecosistema ricco e diversificato che ospita innumerevoli specie.

L'estrazione mineraria in acque profonde ha attirato l'attenzione sulle profondità dell'oceano, ma Copley sottolinea l'importanza di un'attenta ricerca e gestione per ridurre al minimo il potenziale impatto ambientale. Alcuni habitat, come le sorgenti idrotermali attive, sono particolarmente vulnerabili e necessitano di protezione per prevenire l’estinzione delle specie. Da anni gli scienziati sostengono la conservazione di questi ecosistemi unici.

Tuttavia, Copley ritiene che la minaccia più grande per le profondità marine sia il cambiamento climatico. La deossigenazione causata dall’aumento delle temperature e dal cambiamento delle correnti è una preoccupazione significativa. Gli animali delle profondità marine fanno affidamento sull’ossigeno trasportato dalle correnti, ma il cambiamento climatico sta interrompendo questo processo. L’acqua più calda trattiene meno ossigeno e l’indebolimento delle correnti riduce ulteriormente l’apporto di ossigeno. Questi cambiamenti hanno effetti a lungo termine che continueranno ad avere un impatto sulle profondità dell’oceano per secoli.

Nel complesso, il libro di Copley fa luce sulle meraviglie delle profondità marine e sottolinea l'importanza di comprendere e preservare questo vasto e fragile ecosistema. Attraverso la ricerca continua e una gestione responsabile, possiamo proteggere le profondità dell’oceano e i suoi straordinari abitanti.

