Nuove soluzioni al problema dei tre corpi scoperte dai ricercatori

Astronomi e matematici sono alle prese con il problema dei tre corpi da quando Isaac Newton formulò le sue leggi del movimento e della gravità universale nel 1687. Il problema si riferisce alla sfida di spiegare come tre corpi celesti rimangano in una danza stabile, influenzati dalle loro reciproche forze di gravità, senza scontrarsi o deviare dalla rotta.

Recentemente, Ivan Hristov dell'Università di Sofia in Bulgaria e i suoi colleghi hanno segnalato 12,409 modelli orbitali che offrono soluzioni al problema dei tre corpi sotto i vincoli delle leggi di Newton e masse uguali per ciascun corpo. Tuttavia, queste soluzioni non sono ancora state sottoposte a peer review.

Sebbene non sia stata trovata alcuna soluzione universale al problema dei tre corpi, i ricercatori hanno scoperto numerose soluzioni per casi specifici. Tuttavia, molte di queste soluzioni hanno scarsa applicazione pratica in astronomia perché fanno affidamento su condizioni iniziali precise che raramente si trovano in natura.

Hristov e il suo team hanno utilizzato un supercomputer per basarsi sul lavoro precedente del 2019, che ha identificato oltre 300 nuove famiglie di orbite periodiche per sistemi a tre corpi in caduta libera. La loro ricerca si è concentrata sulla risoluzione dei disaccordi riguardanti il ​​comportamento degli oggetti nei sistemi di caduta libera, esaminando in particolare tre oggetti di uguale massa.

Sebbene queste nuove soluzioni possano avere interesse teorico, la loro rilevanza astronomica rimane incerta. Fattori come l'influenza di corpi distanti o venti solari possono influenzare la stabilità di queste orbite.

Nonostante queste incertezze, Hristov apprezza la bellezza e la struttura delle orbite previste. Che siano stabili o instabili, offrono preziose informazioni sulla dinamica dei sistemi tripli nei corpi celesti.

Questo studio è stato pubblicato su arXiv ma non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria.

Definizioni:

– Problema dei tre corpi: la sfida di determinare i movimenti di tre corpi celesti sotto l'influenza delle loro forze gravitazionali.

– Leggi del moto di Newton e gravità universale: principi fondamentali formulati da Sir Isaac Newton che descrivono il comportamento degli oggetti in movimento e la forza di gravità tra due oggetti.

Fonte:

– “I ricercatori scoprono 12,000 nuove soluzioni al problema dei tre corpi di Newton” – New Scientist (articolo fonte)

– arXiv (server di prestampa)