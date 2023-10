Un nuovo studio suggerisce una piccola finestra di opportunità per salvare la calotta glaciale della Groenlandia che si scioglie

By

Uno studio recente ha fornito un barlume di speranza nella battaglia contro il cambiamento climatico. Mentre le temperature globali continuano ad aumentare, le calotte glaciali che ricoprono la Groenlandia e l’Artico si stanno sciogliendo a un ritmo allarmante. Tuttavia, i ricercatori ritengono che potremmo avere una piccola finestra di opportunità per cambiare la situazione e salvare lo scioglimento della calotta glaciale che copre la Groenlandia.

La calotta glaciale della Groenlandia è motivo di notevole preoccupazione a causa del suo potenziale di innalzamento del livello del mare di ben 20 piedi se dovesse sciogliersi completamente. Ciò avrebbe conseguenze devastanti per le regioni costiere di tutto il mondo. Anche se lo studio non offre una soluzione per fermare del tutto lo scioglimento, suggerisce che agire entro una specifica soglia di temperatura potrebbe aiutare a mitigare alcuni degli effetti del cambiamento climatico.

Precedenti avvertimenti hanno indicato che la calotta glaciale della Groenlandia è a rischio di scioglimento se le temperature globali superano i 3.6 Fahrenheit o 2 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali. Attualmente abbiamo già superato il riscaldamento di 2 Fahrenheit o 1.1 Celsius. Tuttavia, questo nuovo studio suggerisce che potrebbe esserci un margine leggermente maggiore nel salvataggio della calotta glaciale.

Secondo la ricerca, la calotta glaciale della Groenlandia è più resistente di quanto si pensasse in precedenza. Sebbene esista ancora la possibilità di un collasso irreversibile entro le prossime migliaia di anni se la temperatura supera la soglia dei 2 gradi Celsius, un leggero aumento della temperatura potrebbe non provocare un collasso totale. Se la temperatura può essere abbassata entro un certo lasso di tempo, c’è la possibilità di riparare il danno e potenzialmente salvare la calotta glaciale.

L’attenzione non dovrebbe concentrarsi solo sullo scioglimento attuale, ma anche sulla prevenzione di un ulteriore scioglimento in futuro. Lo scioglimento a cui stiamo assistendo oggi è stato messo in moto migliaia di anni fa, e lo scioglimento futuro dipenderà dalla nostra capacità di mantenere le temperature globali al di sotto della soglia dei 2 gradi Celsius.

Questo studio offre un barlume di speranza nella lotta contro il cambiamento climatico. Agendo entro una piccola finestra di opportunità, potremmo essere in grado di mitigare gli impatti dello scioglimento delle calotte glaciali e proteggere le regioni costiere vulnerabili dall’innalzamento del livello del mare.

