Rivelata la dieta dei trilobiti: un aspirapolvere acquatico

I ricercatori hanno scoperto il primo fossile di un trilobite con prove dei suoi ultimi pasti. I trilobiti sono antichi artropodi vissuti durante il periodo Cambriano. Sebbene i fossili di trilobiti siano abbondanti, finora non ne abbiamo mai trovato uno con resti conservati della sua dieta. Il fossile, trovato nel bacino di Praga, nella Repubblica Ceca, contiene molti degli ultimi pasti del trilobite, suggerendo che avesse una dieta diversificata.

Il fossile, appartenente ad una specie di trilobiti chiamata Bohemolichas incola, era conservato in depositi di scisto del periodo Ordoviciano. I ricercatori hanno utilizzato l’imaging con radiazione di sincrotrone per esaminare l’interno del fossile. Hanno trovato una linea di materiale che corre lungo il centro dell'animale, che si ritiene sia il suo tratto digestivo. All'interno di questo tratto, hanno identificato resti di piccoli crostacei chiamati ostracodi, nonché frammenti di conchiglie di molluschi e pezzi di un echinoderma.

Ciò che è notevole in questa scoperta è la varietà della dieta dei trilobiti. Sembrava aver consumato qualsiasi cosa dotata di conchiglia che avesse trovato sul pavimento del suo habitat acquatico. La selezione del cibo del trilobite era basata sulle dimensioni del guscio e sulla resistenza, piuttosto che sulla composizione della specie.

I ricercatori ipotizzano che il trilobite possa aver avuto adattamenti per supportare il suo comportamento alimentare. Il grande diametro del suo tratto digestivo, così come la presenza di ghiandole che probabilmente producevano enzimi digestivi, suggeriscono che il trilobite fosse ben attrezzato per elaborare la sua dieta variata. L'estremità smussata della coda dell'animale potrebbe aver consentito il passaggio dei suoi rifiuti pieni di guscio.

È interessante notare che i gusci delle prede del trilobite non sembravano essere digeriti. Invece, i ricercatori suggeriscono che gli enzimi fossero responsabili della rottura dei tessuti molli attaccati a questi gusci. La presenza di tane attorno al corpo del trilobite indica che gli spazzini hanno tentato di raggiungerlo dopo la sua morte e sepoltura. Tuttavia, l'area attorno al tratto digestivo è stata evitata, forse a causa dell'ambiente nocivo creato dai gusci non digeriti.

Vale la pena notare che il comportamento alimentare del trilobite potrebbe essere stato influenzato dal processo di muta. La discontinuità nel suo guscio suggerisce che si stesse preparando a fare la muta e potrebbe aver mangiato troppo per generare pressione per liberarsi.

In conclusione, la scoperta di un fossile di trilobite con resti conservati dei suoi ultimi pasti fornisce preziose informazioni sulla dieta e sul comportamento alimentare di questi antichi artropodi.

Definizioni:

– Trilobiti: Antichi artropodi vissuti durante il periodo Cambriano.

– Artropodi: gruppo che comprende tutti gli insetti, nonché crostacei e altri organismi simili.

– Sincrotrone: un tipo di acceleratore di particelle circolare utilizzato per esperimenti ad alta energia.

– Ostracodi: piccoli crostacei che rimangono comuni anche oggi.

– Echinoderma: un gruppo di animali marini che comprende stelle marine e ricci di mare.

Fonte:

